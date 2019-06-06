В центре Харькова Hyundai задним ходом врезался в Mercedes

Пришествие прошло возле аптеки, но оказывать помощь никому не пришлось: пострадала только техника.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
По данным полиции, 5 мая около 13:30 патрульные получили сообщение о ДТП на улице Пушкинской, 43.
По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности и совершил столкновение с автомобилем Mercedes.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя Hyundai патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП.
День обострит реакцию на происходящие события. Любые неясности и неопределенности будут вызывать раздражение – и ваше, и окружающих.
Несмотря на облачное утро и пасмурный день, вечер в Харькове обещает быть ясным. Без осадков.
Ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.
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