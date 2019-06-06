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06.06.2019  09:20   

В центре Харькова Hyundai задним ходом врезался в Mercedes

Пришествие прошло возле аптеки, но оказывать помощь никому не пришлось: пострадала только техника.


// facebook

Об этом  сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

По данным полиции, 5 мая около 13:30 патрульные получили сообщение о ДТП на улице Пушкинской, 43.

По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности и совершил столкновение с автомобилем Mercedes.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя Hyundai патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, протокол
 
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