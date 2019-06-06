06.06.2019 12:44

Более 4 миллионов заявителей посетили центры админуслуг Харькова

Центрам предоставления административных услуг города Харькова исполнилось 8 лет. За это время их посетили свыше 4 миллионов заявителей.



// city.kharkov.ua

Первый центр был открыт 30 мая 2011 года на Красношкольной набержной, 26 (нынче - Гимназическая набережная) и имел название Единый разрешительный центр. В 2013 году по решению Харьковского городского головы Геннадия Кернеса центры предоставления админцуслуг были открыты во всех 9-ти районах города, а в 2017 году был открыт уникальный в сегодняшний день для Украины - Региональный центр услуг, – напомнила директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская.



«Когда в 2011 году был открыт первый Единый разрешительный центр, в нем можно было Получить 80 услуг в сфере оформления разрешительных документов. На сегодняшний день - это уже около 400 различных видов услуг. Почему была создана такая широкая сеть центров? Для того, чтоб максимально приблизить услуги к населению. Практически все наши услуги предоставляются по принципу экстерриториальность », - отметила Виктория Китайгородская.



По ее словам, среднее время приема документов в центрах составляет 15 минут, среднее время ожидания - также 15 минут. В месяц в центры админуслуг обращается около 100 тыс. человек, а в день - 5-6 тыс. Всего время работы центров к ним обратилось более 4 млн человек.



Также Виктория Китайгородская сообщила, что посетителям постоянно предлагают новые сервисы и услуги, среди которых - различные виды электронных услуг и так называемые «быстрые услуги». Также заказать услуги онлайн можно на Портале электронных сервисов Харькова (к примеру, справку о регистрации места проживания). Кроме того, харьковчане могут Получить консультации по телефонам горячей линии и приложению «Skype». Для установления обратной связи с заявителем был внедрен проект «Агент Х», основная задача которого - совместно с жителями города Харькова улучшить сервис предоставления услуг. При помощи QR-кода, який размещен на рабочем столе у ​​каждого администратора, посетителям центров с мобильного телефона предлагается заполнить соответствующую анкету и оставить свой отзыв, пожелания и рекомендации по работе и обслуживанию в центрах.



«Мы и в дальнейшем будем работать над тем, чтоб улучшить качество наших услуг, расширить спектр самых востребованных услуг, в том числе электронных. Сейчас мы ведем переговоры с региональными сервисным центром МВД по подписания соглашения о сотрудничестве, взаимодействии и надеемся, что в дальнейшем в наших центрах будут предоставляться услуги по выдаче водительских удостоверений в случае их утраты или смены имени, а также по оформлению новых транспортных средств », - добавила директор департамента.



Она также напомнила, что в центрах предоставления административных услуг созданы инфраструктурные условия для посещения людей с ограниченными возможностями. Сотрудники центров знают язык жестов, а в зоне ресепш есть книги со шрифтом Брайля. Уже в ближайшее время планируется оказание услуг на дому либо по необходимости в лечебных учреждениях. Для этого на сессии Харьковского городского совета на баланс профильные департамента передадут мобильные кейсы, полученные в рамках сотрудничества с Немецкой федеральной компанией «GIZ».