Уволен вице-губернатор Харьковской области

Евгений Шахненко уволен с должности заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации.
Евгений Шахненко уволен по собственному желанию.
Соответствующее распоряжение подписала глава облгосадминистрации Юлия Светличная.
Должность заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации он занимал с февраля 2015 года, а до этого работал начальником управления (а впоследствии - директором департамента) капитального строительства ХОГА.
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