Уволен вице-губернатор Харьковской области

06.06.2019 13:42

Евгений Шахненко уволен с должности заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации.

Евгений Шахненко уволен по собственному желанию.

Соответствующее распоряжение подписала глава облгосадминистрации Юлия Светличная.

Должность заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации он занимал с февраля 2015 года, а до этого работал начальником управления (а впоследствии - директором департамента) капитального строительства ХОГА.