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06.06.2019  13:42   

Уволен вице-губернатор Харьковской области

Евгений Шахненко уволен с должности заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации.


// ХОГА

Евгений Шахненко уволен по собственному желанию.

Соответствующее распоряжение подписала глава облгосадминистрации Юлия Светличная.

Должность заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации он занимал с февраля 2015 года, а до этого работал начальником управления (а впоследствии - директором департамента) капитального строительства ХОГА.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  увольнение, шахненко, харьков
 
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