06.06.2019 15:20

В Харькове прошла конференция «Путь к Призу Европы: вызовы и перспективы» (ФОТО)

Конференция «Путь к Призу Европы: вызовы и перспективы» состоялась сегодня, 6 июня, в Харьковском городском совете.



://city.kharkov.ua

Цель мероприятия - распространение идей европейского единства и популяризация Приза Европы среди городов Украины, обсуждение особенностей и методики подачи заявки на получение Приза Европы.



В конференции приняли участие представители муниципалитетов городов Украины, городов-членов Ассоциации городов-обладателей Приза Европы, консульских учреждений Харькова и молодежного проекта «Open Doors».



Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов отметил, что для Харькова идеи европейской солидарности - не абстрактное понятие. Курс на европейскую интеграцию является естественным для многих городов Украины, при этом Харьков и Ивано-Франковск отмечены всеми четырьмя наградами Совета Европы, в том числе высшей наградой - Призом Европы.



«Получение Приза Европы стало началом нового качественного этапа развития международного сотрудничества города Харькова. Для нас большая ответственность возглавлять в настоящее время Ассоциацию городов-обладателей Приза Европы. Ассоциация является прекрасной платформой для установления новых межмуниципальных связей и обмена опытом. Харьков всегда был и остается открытым к расширению международных отношений и ведению разностороннего диалога с новыми партнерами. Благодаря работе в Ассоциации были установлены партнерские связи с городами Люблин, Гдыня, Ченстохова в Польше и с городом Альтеттинг в Германии. В Харькове работает Постоянное представительство Ассоциации городов-обладателей Приза Европы в Украине. Его основная цель - продвижение европейских ценностей и распространение идей европейского единства», - подчеркнул Игорь Терехов.



Председатель подкомитета по Призу Европы ПАСЕ Йонат Марьян Строе также отметил, что встречи и обмен опытом между городами и муниципалитетами являются существенным моментом деятельности Ассоциации.



Также он сообщил, что недавно были определены финалисты конкурса на новый дизайн Приза Европы, объявленного несколько месяцев назад. Ими стали студентки Харьковской государственной академии дизайна и искусств, представители Королевской академии искусств из Лондона, а также команда из Франции. Победитель конкурса будет объявлен 27 июня на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.



Во время конференции обсуждались вопросы, посвященные роли городов и местных органов власти в современных европейских процессах, сотрудничеству с Советом Европы и Офисом Совета Европы в Украине, а также актуальности интеграции украинских городов в общеевропейские процессы посредством получения Приза Европы. Кроме того, были рассмотрены опыт городов-обладателей Приза Европы: Харькова, Ивано-Франковска, Ченстоховой (Польша), Люблина (Польша), а также цели и задачи Постоянного представительства Ассоциации городов-обладателей Приза Европы в Украине.