06.06.2019 16:49

Единый кабинет жителя и «умные» остановки - в Харькове строят Smart City

Стратегию построения «умного» города планируют написать в Харькове и реализовать ряд инновационных проектов.



://city.kharkov.ua

Как сообщил сегодня, 6 июня, на экспо-форуме smart-трансформаций «Make IT SMART» директор Департамента регистрации Олег Дробот, в Харькове работает Портал электронных сервисов и планируется открыть Единый кабинет жителя.

«В Едином кабинете жителя любой харьковчанин найдет город в смартфоне – контакты, услуги, справочную информацию, платежи, показания счетчиков. Любой документ получается за минуты, а не за часы ожидания. Сегодня это - не будущее, а настоящее, над которым мы активно работаем», - сообщил Олег Дробот.

Он отметил, что в городе реализуют уникальный проект по созданию Ситуационного центра, думают над тем, как внедрить технологии искусственного интеллекта, электронное управление, сделать так, чтобы устройства стали повседневными помощниками в принятии управленческих решений и все сервисы перевести в электронный вид.

«Крупные международные компании проявляют интерес, локальные IT-компании стали полноценными партнерами города. Харьков смотрит в будущее, становится «умным» городом, и это большая ответственность для городской власти. Хотим показать харьковчанам, что такое smart, открыть для них философию этого направления и сделать так, чтобы каждый житель впустил в свой дом современные технологии», - отметил Олег Дробот.

Руководитель КУ «Офис реформ Харькова» Михаил Лазарев сообщил, что сейчас в городе разрабатывается проект «Зупинка» для онлайн-отслеживания движения общественного транспорта. «В городе 1,5 тыс. остановок, и можно будет не тратить бюджетные средства на установку информационных табло. С помощью GPS-трекеров, которые установлены на всем общественном транспорте, харьковчане смогут увидеть, где в данную минуту находится общественный транспорт и через сколько прибудет на остановку», - рассказал Михаил Лазарев.

Также он сообщил, что с компанией «Vodafone» разрабатывается пилотный проект «Умные парковки». Видеокамеры будут идентифицировать номерной знак автомобиля, и можно будет отслеживать, оплачена парковка или нет.



Руководитель «Офиса реформ» отметил, для того чтобы собрать все эти инициативы, в городе разработают Стратегию развития Харькова как Smart City. К работе смогут присоединиться все желающие.

«Сегодня на форуме мы ставим вопросы: что такое «умный» город и готовы ли харьковчане участвовать в его построении? Мы пригласим харьковчан присоединиться к написанию стратегии. Это может идти только от жителей, исходя из их запроса. На протяжении года будем формировать предложения: каким должен быть город будущего, идеальный Харьков 2020-2030», - сообщил Михаил Лазарев.



Напомним, что сегодня в Харькове проходит экспо-форум smart-трансформаций «Make IT SMART». В нем принимают участие эксперты из Украины, Австрии, Великобритании и Китая. В частности - генеральный директор «Vodafone Ukraine» Ольга Устинова и генеральный директор «Huawei Ukraine» Ма Ци.