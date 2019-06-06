06.06.2019 17:37

Игорь Терехов: Город совместно с иностранными партнерами работает над созданием Ситуационного центра

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов 6 июня провел встречу с представителями компании «Huawei», на которой обсуждался вопрос создания в Харькове Городского ситуационного центра.



// city.kharkov.ua

Как сообщил в ходе встречи генеральный директор «Huawei Ukraine» Ма Ци, китайская компания заинтересована в сотрудничестве с Харьковом по этому проекту.



«Мы уже привезли в Украину команду специалистов для работы над Ситуационным центром. Я думаю, что мы можем стартовать с верхнеуровнего дизайна, для того чтобы дать четкое представление об этом проекте. И мы готовы уже на следующей неделе выслать команду специалистов в Харьков для начала работы над проектом. Мы, с нашей стороны, приложим все усилия для того, чтобы поучаствовать в этих проектах и сделать их успешными», – отметил Ма Ци.



В рамках встречи представители компании презентовали первому вице-мэру виртуальный тур по одному из Ситуационных центров в Китае, который они создали. В свою очередь Игорь Терехов отметил в числе положительных моментов то, что «Huawei» имеет большой опыт работы в сфере строительства подобных объектов, и выразил желание городской власти продолжить более активное сотрудничество в этом направлении.



«Сегодня мы обсудили дорожную карту по созданию Ситуационного центра в городе, а также отдельные проекты, по которым мы также можем сотрудничать, в том числе компьютерное, технологическое и IT-обеспечение для городской инфраструктуры. Мы нашли точки соприкосновения по этим вопросам, проработаем совместно со специалистами компании более детально каждое из направлений, после чего будет принято окончательное решение по сотрудничеству с корпорацией «Huawei»», – подчеркнул Игорь Терехов.



Он также добавил, что на сегодняшний день ведется работа по разработке проектной документации и визуализации самого центра, а уже в следующем году в городе планируется начать его строительство.



«Создание центра не ограничивается строительством здания. Нам необходимо также создать юридическую базу для его функционирования. К сожалению, мы столкнулись с тем, что сегодня нет регламентирующих документов для создания подобного центра и не предусмотрены инструкции, по которым должны работать операторы подобного учреждения. Поэтому мы сегодня работаем сразу во многих направлениях, чтобы создать юридическую базу и обеспечить техническую для работы центра, подготовить специалистов и выполнить строительные работы», – сообщил Игорь Терехов.



Напомним, в городе Харькове создана рабочая группа по вопросам создания Ситуационного центра, в которую вошли представители всех структурных подразделений и служб города. Кроме того, определено место строительства будущего центра в районе Международного аэропорта «Харьков». В учреждении будут работать все службы, в том числе ГСЧС, полиция, скорая помощь, коммунальные предприятия, «Харьковгоргаз» и другие службы.