06.06.2019 18:19

Игорь Терехов и Йонат Строе обсудили проблемы трудовой миграции

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов 6 июня провел встречу с председателем подкомитета по Призу Европы ПАСЕ Йонатом Марьяном Строе.



// city.kharkov.ua

Одной из основных тем, которые обсуждались, стала проблема трудовой миграции из Восточной Европы в Западную.



Как сообщил Йонат Марьян Строе, сейчас он готовит отчет для Парламентской Ассамблеи Совета Европы по этой теме.



«Меня очень поразили цифры: за последние 10 лет более 20 миллионов человек переехали из стран Восточной Европы в Западную. Поэтому мы должны работать над тем, чтобы развивать наши города, чтобы предоставить возможность их жителям остаться там, где они живут, чтобы у них были такие возможности, как в западной части Европы. Трудовая миграция имеет очень негативное влияние на демографию и экономику. Поэтому мы должны повышать качество жизни, чтобы эти процессы пришли в норму. И Приз Европы как раз может стать тем фактором, который будет способствовать развитию городов. Поэтому я хочу отметить вашу активную работу в Ассоциации городов-обладателей Приза Европы», – сказал Йонат Марьян Строе.



В свою очередь Игорь Терехов согласился, что проблема трудовой миграции очень остро стоит в Украине и не обошла стороной Харьков.



«Это большой вызов для всех нас. Надо найти такой алгоритм действий и противовесов, который бы обеспечивал баланс между всеми странами Европы. Я понимаю, что сегодня деньги, которые платятся в Украине и в Германии, несоизмеримы. И каждый человек с востребованной профессией будет искать место, где сможет зарабатывать больше. Но сегодня надо четко понимать, что нельзя развивать экономики одних стран за счет других. Мы как городская власть создаем и обязаны создавать все условия для комфортной жизни людей, чтобы сдержать трудовую миграцию. Надо открывать детсады, строить школы, создавать все условия для комфортного проживания людей, усовершенствовать городскую инфраструктуру, чтобы горожане оставались здесь и чувствовали, что они защищены. И Харьков отличается от других городов Украины, потому что у нас трудовая миграция намного меньше, поскольку условия жизни у нас все-таки лучше», – отметил Игорь Терехов.