Главная Новости Власть Женскую колонию в Харькове посетил советник Кот
06.06.2019  17:58   

Женскую колонию в Харькове посетил советник Кот

Качановскую исправительную колонию (№ 54) поссетили эксперты пилотного проекта пробации NORLAU


://city.kharkov.ua

5 июня 2019 в государственном учреждении «Качановская исправительная колония (№ 54)» в рамках реализации NORLAU Проект пробации состоялась встреча с участием команды Международной консультативной группы по вопросам безопасности и юстиции (ИSSAT).

На встрече присутствовали: советник по вопросам реформирования сектора безопасности Александр Бурян, советник по вопросам правосудия Жан-Филипп Кот, эксперт по вопросам пробации и правосудия Паскаль Декарпес и заместитель начальника межрегионального управления по вопросам соблюдения прав осужденных и лиц, взятых под стражу Валентина Вельцен.

Во время встречи они обсудили дальнейшие условия реализации проекта.

Было оценено условия содержания осужденных, состояние материально-бытового обеспечения и питания.

Начальник учреждения Андрей Явтушенко отметил, что результаты встречи приближают к достижению главной цели проекта - построения эффективной модели подготовки осужденного к освобождению, что будет способствовать уменьшению рисков совершения повторных уголовных правонарушений.

 

Источник:   Северо-восточное межрегиональное управление исполнения уголовных нкаказаний
 Тэги:  колония, инспекция, проверка, харьков, качановка, пилотный проект
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.06 Криминал и происшествия В харьковских колониях - УДО 03.06 Образование Последний звонок прозвучал для тысячи заключенных харьковских колоний (ФОТО) 30.05 Криминал и происшествия В Хролях нашли орехи с ядрами, начинёнными наркотиками
 
 

Видео

Под Харьковом снова подорвали банкомат. ФОТО. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 