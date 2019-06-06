Женскую колонию в Харькове посетил советник Кот

Качановскую исправительную колонию (№ 54) поссетили эксперты пилотного проекта пробации NORLAU
5 июня 2019 в государственном учреждении «Качановская исправительная колония (№ 54)» в рамках реализации NORLAU Проект пробации состоялась встреча с участием команды Международной консультативной группы по вопросам безопасности и юстиции (ИSSAT).
На встрече присутствовали: советник по вопросам реформирования сектора безопасности Александр Бурян, советник по вопросам правосудия Жан-Филипп Кот, эксперт по вопросам пробации и правосудия Паскаль Декарпес и заместитель начальника межрегионального управления по вопросам соблюдения прав осужденных и лиц, взятых под стражу Валентина Вельцен.
Во время встречи они обсудили дальнейшие условия реализации проекта.
Было оценено условия содержания осужденных, состояние материально-бытового обеспечения и питания.
Начальник учреждения Андрей Явтушенко отметил, что результаты встречи приближают к достижению главной цели проекта - построения эффективной модели подготовки осужденного к освобождению, что будет способствовать уменьшению рисков совершения повторных уголовных правонарушений.
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