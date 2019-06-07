Геннадий Кернес поздравил победителей детского конкурса (ФОТО)

В Шевченковском районе подвели итоги конкурса «Формат: МИР».
6 июня Харьковский городской голова Геннадий Кернес принял участие в подведении итогов творческого конкурса школьных учебных заведений Шевченковского района «Формат: МИР». В нем приняли участие больше 800 участников танцевальных и хоровых коллективов. Конкурс проходит уже во второй раз, он организован советом самоуправления учеников района. Цель - распространение идеалов мира, толерантности, взаимоуважения и развития способностей одаренных детей.
«Я рад возможности поддержать такой конкурс и поздравить победителей. Это не просто гала-концерт победителей, это правильная идея: вы, дети, вправе заявлять и требовать от взрослых мира, спокойствия в стране, новых возможностей, прежде всего для молодежи. Вместе с вашими родителями я верю, что Украина обретет свой путь, мирный и независимый, и именно здесь раскроются ваши таланты, будет счастливое будущее и мирное небо над головой», - сказал городской голова, поздравляя артистов на сцене.
Победители конкурса «Формат: МИР» получили Почетные грамоты городского совета, сувениры и сертификаты на развлекательный отдых в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.
Звезды советуют: не идите слепо на поводу у своих чувств, иначе день будет насыщен противоречиями, капризами, прихотями, а также мелкими и крупными конфликтами.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
В декабре 2018 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 7 июня Всемирным днём безопасности пищевых продуктов.
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