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07.06.2019  08:32   

Геннадий Кернес поздравил победителей детского конкурса (ФОТО)

В Шевченковском районе подвели итоги конкурса «Формат: МИР».


// city.kharkov.ua

6 июня Харьковский городской голова Геннадий Кернес принял участие в подведении итогов творческого конкурса школьных учебных заведений Шевченковского района «Формат: МИР».  В нем приняли участие больше 800 участников танцевальных и хоровых коллективов. Конкурс проходит уже во второй раз, он организован советом самоуправления учеников района. Цель  - распространение идеалов мира, толерантности, взаимоуважения и развития способностей  одаренных детей.

«Я рад возможности поддержать такой конкурс и поздравить победителей. Это не просто гала-концерт победителей, это правильная идея: вы, дети, вправе заявлять и требовать от взрослых мира, спокойствия в стране, новых возможностей, прежде всего для молодежи. Вместе с вашими родителями я верю, что Украина обретет свой путь, мирный и независимый, и именно здесь раскроются ваши таланты, будет счастливое будущее и мирное небо над головой», - сказал городской голова, поздравляя артистов на сцене.

Победители конкурса «Формат: МИР» получили Почетные грамоты городского совета, сувениры и сертификаты на развлекательный отдых в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.

 

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, награждение, конкурс, харьков
 
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