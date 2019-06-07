07.06.2019 11:05

В Песочине разогнали стихийные рынки

С незаконными торговцами провели разъяснительные беседы.



// kh-consumer.gov.ua

6 июня на территории Песочинского объединенной территориальной общины сотрудники Госпродпотребслужбы, Нацполиции поссовета провели рейд по прекращению стихийной торговли.



Рейд проводили в основных местая возникновения несанкционированной торговли – в микрорайоне «Мобиль» и районе рынка возле станции «Рыжов» с. Песочин.



Было выявлено и прекращено около 20 фактов стихийной торговли в неустановленных местах.



С реализаторами, осуществлявшими продажу товаров в неустановленных местах, проведены беседы по фактам выявленных нарушений и информационно-разъяснительная работа по пресечению незаконной торговли.