В Песочине разогнали стихийные рынки

С незаконными торговцами провели разъяснительные беседы.
6 июня на территории Песочинского объединенной территориальной общины сотрудники Госпродпотребслужбы, Нацполиции поссовета провели рейд по прекращению стихийной торговли.
Рейд проводили в основных местая возникновения несанкционированной торговли – в микрорайоне «Мобиль» и районе рынка возле станции «Рыжов» с. Песочин.
Было выявлено и прекращено около 20 фактов стихийной торговли в неустановленных местах.
С реализаторами, осуществлявшими продажу товаров в неустановленных местах, проведены беседы по фактам выявленных нарушений и информационно-разъяснительная работа по пресечению незаконной торговли.
Звезды советуют: не идите слепо на поводу у своих чувств, иначе день будет насыщен противоречиями, капризами, прихотями, а также мелкими и крупными конфликтами.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
В декабре 2018 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 7 июня Всемирным днём безопасности пищевых продуктов.
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