07.06.2019 13:40

В зоне строительства метро на Одесской начнется демонтаж зданий

Вопрос о демонтаже первых объектов, расположенных на территории будущего строительства станций метро «Державинская» и «Одесская», будет вынесен на сессию Харьковского городского совета.



://city.kharkov.ua

Сегодня, 7 июня, этот вопрос обсудили на рабочем совещании в городском совете, которое провел первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Как сообщила директор КП «Харьковская дирекция строительства метрополитена» Наталья Линник, на сессию необходимо вынести вопрос о демонтаже 12 объектов, которые освободили предыдущие собственники. Средства на эти работы предусмотрены в городском бюджете.

Игорь Терехов сообщил, что 98% собственников из 144-х продали городу объекты жилой и коммерческой недвижимости, расположенные на территории будущего строительства. Сегодня рассматривался вопрос о необходимости демонтажа объектов, которые выкуплены и переданы на баланс города, чтобы начать готовить стройплощадку.

Первый вице-мэр отметил, что Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк подтвердили финансирование проекта, определена организация, которая займется техническим и проектным надзором над этапами строительства. Строительство планируется начать в следующем году.

«Провели переговоры с каждым человеком, который попал в зону отселения. Оказали помощь, чтобы люди могли купить комфортное жилье в тех районах, в которых хотели. Взаимопонимание есть. За этим процессом тщательно наблюдает общественность, правоохранительные органы и банки. Миссии ЕИБ и ЕБРР высоко оценили проведенную нами работу», - сообщил Игорь Терехов.

Напомним, что Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк предоставят 320 млн евро (по 160 млн евро) на строительство в Харькове двух новых станций - «Державинской» и «Одесской», нового электродепо и закупку 85 вагонов подвижного состава.