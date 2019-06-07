07.06.2019 15:04

Для безработных Харькова появился бесплатный сервис поиска вакансий.

На сайте «Предпринимательство и потребительский рынок города Харькова» работает сервис «Ярмарка вакансий».



// city.kharkov.ua

Как сообщила директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская, с помощью сервиса любой предприниматель либо предприятие может размещать неограниченное количество вакансий. Для этого нужно зайти на этот сайт, выбрать раздел «Ярмарка вакансий», пройти авторизацию и разместить информацию о вакансии.

«Это бесплатный ресурс, который предоставляется городом для того, чтобы у предпринимателей была информационная поддержка, а соискатели знали, где можно бесплатно получить информацию об имеющихся вакансиях», - сообщила Виктория Китайгородская.



По ее словам, свои вакансии уже разместили коммунальные предприятия и частные структуры. Также на сайте все желающие могут оставить резюме.



«Хочу обратить внимание, что этот сервис - новый, не такое большое количество информации там размещено, но я уверена, что его популярность и успех в руках каждого из нас, и он станет достаточно востребованным», - отметила Виктория Китайгородская.