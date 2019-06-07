Главная Новости Власть 19 июня состоится сессия Харьковского городского совета
07.06.2019  15:31   

19 июня состоится сессия Харьковского городского совета

Двадцать седьмая сессия Харьковского городского совета VII созыва состоится 19 июня в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).


// city.kharkov.ua

Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

В повестке дня - 74 вопроса и «Разное».
 
Начало сессии - в 10:00.

 

 

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  сессия, горсовет, кернес, харьков
 
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