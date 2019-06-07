07.06.2019 16:10

Геннадий Кернес: Союз мэров городов и управленцев – самое мощное оппозиционное объединение за последнее время

Городской голова Харькова разъяснил свое отношение к объединению оппозиционных сил.



// Facebook/Геннадий Кернес

О деталях подписания Меморандума единства оппозиционных сил Геннадий Кернес рассказал на своей странице в социальной сети.

«На мой взгляд - это объединение самое мощное оппозиционное за последнее время. И это первый союз мэров городов и мощных управленцев, за которыми стоят миллионы и миллионы простых украинцев. Украинцев, уставших за последние пять лет от Верховной Рады, которая прикрывается вопросами войны, и в это же время принимает антинародные законы.

Этот союз - мэров от Ужгорода до Мариуполя и Харькова. И за нами миллионы людей, которые хотят говорить на родном языке, которые хотят нормально зарабатывать и жить в государстве, дружелюбном ко всем своим гражданам.

Мы в оппозиции к мародерству силовиков, которые выжимают последние соки из предпринимателей всех уровней.

Мы за здравый смысл во всех вопросах жизнедеятельности нашей любимой Украины.

Мы знаем, как тяжело сегодня простым украинцам, потому что это мы - управленцы в самых разных сферах - ежедневно с ними общаемся.

Сегодня мы объединились, чтобы идти в Верховную Раду и исправлять ту катастрофическую ситуацию, которую нынешние нардепы создали в стране.

Мы идем в Верховную Раду, чтобы вернуть в политику здравый смысл и сделать нашу любимую Украину мирной, процветающей, и самой лучшей страной в мире», – говорится в сообщении.