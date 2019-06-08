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08.06.2019  10:03   

Сегодня день рождения почетного харьковчанина Виля Бакирова

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 8 июня, поздравил с днем рождения Виля Бакирова – Почетного гражданина Харькова, ректора Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина.


// city.kharkov.ua

«Профессионализм, преданность делу и настойчивость в достижении поставленных целей позволили Вам достичь значительных успехов в Вашей деятельности. Пусть во всех начинаниях Вас сопровождают понимание и поддержка со стороны коллег и единомышленников.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, осуществления заветных желаний и надежд!» - говорится в поздравлении городского головы.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  день рождения, кернес, поздравление, харьков, бакиров
 
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