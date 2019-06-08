Сегодня день рождения почетного харьковчанина Виля Бакирова

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 8 июня, поздравил с днем рождения Виля Бакирова – Почетного гражданина Харькова, ректора Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина.
«Профессионализм, преданность делу и настойчивость в достижении поставленных целей позволили Вам достичь значительных успехов в Вашей деятельности. Пусть во всех начинаниях Вас сопровождают понимание и поддержка со стороны коллег и единомышленников.
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, осуществления заветных желаний и надежд!» - говорится в поздравлении городского головы.
Если вы хотите с кем-то договориться, найти компромисс, стоит сделать это именно сегодня. Любые шаги в сторону сотрудничества, урегулирования и организации чего-либо дадут отличный результат.
Ночами немного похолодает, дни станут жарче. В остальном, как и в прошлые выходные - дождь, грозы, град, шквал...
Сегодня мир отмечает Международный день домохозяйки и домохозяина.
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