08.06.2019 10:03

Сегодня день рождения почетного харьковчанина Виля Бакирова

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 8 июня, поздравил с днем рождения Виля Бакирова – Почетного гражданина Харькова, ректора Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина.



// city.kharkov.ua

«Профессионализм, преданность делу и настойчивость в достижении поставленных целей позволили Вам достичь значительных успехов в Вашей деятельности. Пусть во всех начинаниях Вас сопровождают понимание и поддержка со стороны коллег и единомышленников.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, осуществления заветных желаний и надежд!» - говорится в поздравлении городского головы.