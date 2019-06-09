09.06.2019 15:35

Харьковчанка заняла третью строчку в списке партии «Слуга народа»

Ирина Венедиктова - доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин



Фото: facebоok.com/irina.venediktova

Харьковчанка Ирина Венедиктова расположилась на третьем месте в предвыборном списке президентской партии «Слуга народа». Презентация команды политической силы состоялась сегодня, 9 июня, в Киеве.

Возглавил партийный список председатель партии Дмитрий Разумков, далее расположился представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, четвертое место досталось бизнесмену и волонтеру Давиду Арахамии, пятое - эксперту по вопросам антикоррупционной политики Галине Янченко.

Ирина Венедиктова - доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин Юридического факультета ХНУ им. Каразина. В 2016 году она участвовала в конкурсе на должность судьи Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда. По данным «Чесно», Венедиктова получила меньше минимально допустимого балла по результатам экзамена. Тогда же она задекларировала офис за 820 тысяч гривен, дом за 2,5 миллиона, несколько земельных участков, часы Hublot и Rolex (115 и 100 тысяч гривен соответственно), пять автомобилей (среди которых Porsche Cayenne за 870 тысяч гривен), а также больше 1,3 миллиона гривен наличными (на двоих с мужем). При этом женщина указала, что за год она заработала 220 тысяч гривен, а ее супруг (сотрудник киберполиции) - 124 тысячи.