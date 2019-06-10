Почетный харьковчанин Иван Прокопенко отмечает день рождения

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 10 июня, поздравил с днем рождения Ивана Прокопенко - Почетного гражданина города Харькова, ректора Харьковского национального педагогического университета им. Г. С. Сковороды.
«Вся Ваша жизнь неразрывно связана с наукой и образованием. Благодаря Вашей плодотворной деятельности университет выпустил не одно поколение высококвалифицированных специалистов. Пусть Ваши мудрость и опыт служат достойным примером для Ваших учеников.
Желаю Вам крепкого здоровья, неисчерпаемых жизненных сил и энергии», - говорится в поздравлении городского головы.
Звезды обещают удачу тому, кто живет по формуле: «Сперва подумай, потом сделай». День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без существенных осадков.
По народному календарю 10 июня – Никита Гусятник. Согласно поверью, Никита оберегает гусят от орлов, ястребов и других хищников.
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