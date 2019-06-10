10.06.2019 10:40

Почетный харьковчанин Иван Прокопенко отмечает день рождения

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 10 июня, поздравил с днем рождения Ивана Прокопенко - Почетного гражданина города Харькова, ректора Харьковского национального педагогического университета им. Г. С. Сковороды.



://city.kharkov.ua

«Вся Ваша жизнь неразрывно связана с наукой и образованием. Благодаря Вашей плодотворной деятельности университет выпустил не одно поколение высококвалифицированных специалистов. Пусть Ваши мудрость и опыт служат достойным примером для Ваших учеников.



Желаю Вам крепкого здоровья, неисчерпаемых жизненных сил и энергии», - говорится в поздравлении городского головы.