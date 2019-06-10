Главная Новости Власть Почетный харьковчанин Иван Прокопенко отмечает день рождения
10.06.2019  10:40   

Почетный харьковчанин Иван Прокопенко отмечает день рождения

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 10 июня, поздравил с днем рождения Ивана Прокопенко - Почетного гражданина города Харькова, ректора Харьковского национального педагогического университета им. Г. С. Сковороды.


://city.kharkov.ua

«Вся Ваша жизнь неразрывно связана с наукой и образованием. Благодаря Вашей плодотворной деятельности университет выпустил не одно поколение высококвалифицированных специалистов. Пусть Ваши мудрость и опыт служат достойным примером для Ваших учеников.

Желаю Вам крепкого здоровья, неисчерпаемых жизненных сил и энергии», - говорится в поздравлении городского головы.

Источник:   ХГС
 Тэги:  поздравление, кернес, харьков, гражданин, поздравления
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.06 Общество Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Владимира Семиноженко 08.06 Власть Сегодня день рождения почетного харьковчанина Виля Бакирова 28.05 Власть Геннадий Кернес поздравил с юбилеем Виктора Субботина
 
 

Видео

Четыре оппозиционные партии объединились для участия в парламентских выборах
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 