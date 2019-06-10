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10.06.2019  14:56   

В Харькове прошла фотосессия победителей спортивных школьных лиг

Команды-победительницы школьных лиг сезона 2018/2019 года приняли участие в профессиональной фотосессии.


://city.kharkov.ua

В сентябре фотографии победителей будут размещены на билбордах, в районе школ, где учатся юные спортсмены. «Таким образом, жители Харькова ознакомятся с гордостью нашего города», - отметили организаторы.

Полную фотосессию можно посмотреть здесь.

Мероприятие организовано Департаментом по делам семьи, молодежи и спорта.

Источник:   ХГС
 Тэги:  фотосессия, школа, харьков, лига, спорт
 
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