В Харькове прошла фотосессия победителей спортивных школьных лиг

Команды-победительницы школьных лиг сезона 2018/2019 года приняли участие в профессиональной фотосессии.
В сентябре фотографии победителей будут размещены на билбордах, в районе школ, где учатся юные спортсмены. «Таким образом, жители Харькова ознакомятся с гордостью нашего города», - отметили организаторы.
Полную фотосессию можно посмотреть здесь.
Мероприятие организовано Департаментом по делам семьи, молодежи и спорта.
Звезды обещают удачу тому, кто живет по формуле: «Сперва подумай, потом сделай». День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без существенных осадков.
По народному календарю 10 июня – Никита Гусятник. Согласно поверью, Никита оберегает гусят от орлов, ястребов и других хищников.
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