10.06.2019 15:45

В Киеве завершился анонсированный объединительный съезд оппозиционных сил

На форуме в единую предвыборную команду сливаются «Доверяй делам», «Оппозиционный блок», «Наши» и партия «Відродження».



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На сцену съезда рядом вышли мэр Харькова Геннадий Кернес, лидер партии «Наши» Евгений Мураев и многие другие.

О том, кто войдет в ТОП-5 списка «Оппозиционного блока», журналисты узнали от участника процесса объединения Бориса Колесникова.

По его словам, в первую пятерку войдут Геннадий Кернес, Евгений Мураев, Александр Вилкул, Геннадий Труханов и Вадим Новинский, при этом последовательность пока остается под вопросом.

Всего в списке Оппоблока 225 кандидатов. Список возглавит Евгений Мураев, сообщает «Интерфакс-Украина».

Борис Келесников идет мажоритарщиком по Донецкой области.

«Мы идем на выборы вместе, чтобы восстановить мир, экономику и вернуть людям достаток», - написал перед началом съезда Александр Вилкул.

По его словам, реализовать эти цели партии могут только вместе.

Во время Форума Оппозиционный Блок объявил основные пункты предвыборной программы партии.

Сейчас в программе – четкие приоритеты:

Достижение мира;

Возвращение украинцев домой;

Отмена антинародных реформ и грабительских тарифов;

Настоящая децентрализация, когда заработанные деньги будут оставаться у городов и громад;

Экономический рост за счет новой индустриализации, стремительного развития МСБ и современного возрождения села;

Крупные инфраструктурные проекты;

Настоящая социальная защита и благосостояние к каждому;

Возвращение государству управляемости;

Победа над коррупцией;

Обеспечение уважения к Украине в мире и уважения к мультикультурности в Украине.

На брифинге по окончанию съезда Мураев ответил на вопрос, возможно ли объединение с «Оппозиционной платформой - За життя». «Когда мы войдём в парламент - будем сотрудничать с политсилами, которые разделяют наши позиции», - заявил он.

Во время приветственной речи Новинский рассказал о прямом диалоге с Луганском и Донецком.

Городской голова Харькова в свою очередь пообещал, что памятник маршалу Жукову будет восстановлен. Кроме того, будет решен вопрос с переименованием проспекта в его честь.