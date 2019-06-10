В Киеве завершился анонсированный объединительный съезд оппозиционных сил

На форуме в единую предвыборную команду сливаются «Доверяй делам», «Оппозиционный блок», «Наши» и партия «Відродження».
На сцену съезда рядом вышли мэр Харькова Геннадий Кернес, лидер партии «Наши» Евгений Мураев и многие другие.
О том, кто войдет в ТОП-5 списка «Оппозиционного блока», журналисты узнали от участника процесса объединения Бориса Колесникова.
По его словам, в первую пятерку войдут Геннадий Кернес, Евгений Мураев, Александр Вилкул, Геннадий Труханов и Вадим Новинский, при этом последовательность пока остается под вопросом.
Всего в списке Оппоблока 225 кандидатов. Список возглавит Евгений Мураев, сообщает «Интерфакс-Украина».
Борис Келесников идет мажоритарщиком по Донецкой области.
«Мы идем на выборы вместе, чтобы восстановить мир, экономику и вернуть людям достаток», - написал перед началом съезда Александр Вилкул.
По его словам, реализовать эти цели партии могут только вместе.
Во время Форума Оппозиционный Блок объявил основные пункты предвыборной программы партии.
Сейчас в программе – четкие приоритеты:
На брифинге по окончанию съезда Мураев ответил на вопрос, возможно ли объединение с «Оппозиционной платформой - За життя». «Когда мы войдём в парламент - будем сотрудничать с политсилами, которые разделяют наши позиции», - заявил он.
Во время приветственной речи Новинский рассказал о прямом диалоге с Луганском и Донецком.
Городской голова Харькова в свою очередь пообещал, что памятник маршалу Жукову будет восстановлен. Кроме того, будет решен вопрос с переименованием проспекта в его честь.
Звезды обещают удачу тому, кто живет по формуле: «Сперва подумай, потом сделай». День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без существенных осадков.
По народному календарю 10 июня – Никита Гусятник. Согласно поверью, Никита оберегает гусят от орлов, ястребов и других хищников.
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