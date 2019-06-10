Главная Новости Власть В Киеве завершился анонсированный объединительный съезд оппозиционных сил
10.06.2019  15:45   

В Киеве завершился анонсированный объединительный съезд оппозиционных сил

На форуме в единую предвыборную команду сливаются «Доверяй делам», «Оппозиционный блок», «Наши» и партия «Відродження».


// facebook

На сцену съезда рядом вышли мэр Харькова Геннадий Кернес, лидер партии «Наши» Евгений Мураев и многие другие.

О том, кто войдет в ТОП-5 списка «Оппозиционного блока», журналисты узнали от участника процесса объединения Бориса Колесникова.

По его словам, в первую пятерку войдут  Геннадий Кернес, Евгений Мураев, Александр Вилкул, Геннадий Труханов и Вадим Новинский, при этом последовательность пока остается под вопросом.

Всего в списке Оппоблока 225 кандидатов. Список возглавит Евгений Мураев, сообщает «Интерфакс-Украина».

Борис Келесников идет мажоритарщиком по Донецкой области.

«Мы идем на выборы вместе, чтобы восстановить мир, экономику и вернуть людям достаток», - написал перед началом съезда Александр Вилкул.

По его словам, реализовать эти цели партии могут только вместе.

Во время Форума Оппозиционный Блок объявил основные пункты предвыборной программы партии.

Сейчас в программе – четкие приоритеты:

  •  Достижение мира;
  •  Возвращение украинцев домой;
  •  Отмена антинародных реформ и грабительских тарифов;
  •  Настоящая децентрализация, когда заработанные деньги будут оставаться у городов и громад;
  •  Экономический рост за счет новой индустриализации, стремительного развития МСБ и современного возрождения села;
  •  Крупные инфраструктурные проекты;
  •  Настоящая социальная защита и благосостояние к каждому;
  •  Возвращение государству управляемости;
  •  Победа над коррупцией;
  •  Обеспечение уважения к Украине в мире и уважения к мультикультурности в Украине.

На брифинге по окончанию съезда Мураев ответил на вопрос, возможно ли объединение с «Оппозиционной платформой - За життя». «Когда мы войдём в парламент - будем сотрудничать с политсилами, которые разделяют наши позиции», - заявил он.

Во время приветственной речи Новинский рассказал о прямом диалоге с Луганском и Донецком.

Городской голова Харькова в свою очередь пообещал, что памятник маршалу Жукову будет восстановлен. Кроме того, будет решен вопрос с переименованием проспекта в его честь.

Тэги:  кернес, съезд, харьков, доверяй делам, жуков, объединение
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.06 Власть Почетный харьковчанин Иван Прокопенко отмечает день рождения 08.06 Власть Сегодня день рождения почетного харьковчанина Виля Бакирова 07.06 Образование Харьковские школьники посетят университеты Словакии
 
 

Видео

На Салтовке «оборотни»-экологи требуют штраф за мангалы. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 