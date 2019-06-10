Харьков поздравил Даугавпилс с Днем города (ФОТО)

Делегация Харьковского городского совета 7-8 июня приняла участие в торжествах по случаю 744-й годовщины со дня основания города Даугавпилс (Латвийская Республика).
В праздничном мероприятии приняли участие еще 16 официальных делегаций городов-побратимов из девяти стран.
Харьковскую делегацию возглавила заместитель директора Департамента культуры Татьяна Мараховская. В ходе торжественного приема представители харьковской делегации передали председателю городской думы Андрею Элксниньшу поздравления по случаю Дня города Даугавпилса от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
Кроме того, в рамках визита в Латвию харьковчане встретились с представителями украинского общества «Мрія», которое было основано в Даугавпилсе в 2003 году. Тогда в городе проживало около 3 тыс. украинцев.
Отметим, визит в город-побратим Даугавпилс состоялся по приглашению председателя городской думы Андрея Элксниньша.
Звезды обещают удачу тому, кто живет по формуле: «Сперва подумай, потом сделай». День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без существенных осадков.
По народному календарю 10 июня – Никита Гусятник. Согласно поверью, Никита оберегает гусят от орлов, ястребов и других хищников.
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