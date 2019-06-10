10.06.2019 17:40

Харьков поздравил Даугавпилс с Днем города (ФОТО)

Делегация Харьковского городского совета 7-8 июня приняла участие в торжествах по случаю 744-й годовщины со дня основания города Даугавпилс (Латвийская Республика).



://city.kharkov.ua

В праздничном мероприятии приняли участие еще 16 официальных делегаций городов-побратимов из девяти стран.



Харьковскую делегацию возглавила заместитель директора Департамента культуры Татьяна Мараховская. В ходе торжественного приема представители харьковской делегации передали председателю городской думы Андрею Элксниньшу поздравления по случаю Дня города Даугавпилса от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Кроме того, в рамках визита в Латвию харьковчане встретились с представителями украинского общества «Мрія», которое было основано в Даугавпилсе в 2003 году. Тогда в городе проживало около 3 тыс. украинцев.



Отметим, визит в город-побратим Даугавпилс состоялся по приглашению председателя городской думы Андрея Элксниньша.