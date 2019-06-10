Главная Новости Власть Харьков поздравил Даугавпилс с Днем города (ФОТО)
10.06.2019  17:40   

Харьков поздравил Даугавпилс с Днем города (ФОТО)

Делегация Харьковского городского совета 7-8 июня приняла участие в торжествах по случаю 744-й годовщины со дня основания города Даугавпилс (Латвийская Республика).


://city.kharkov.ua

В праздничном мероприятии приняли участие еще 16 официальных делегаций городов-побратимов из девяти стран. 

Харьковскую делегацию возглавила заместитель директора Департамента культуры Татьяна Мараховская. В ходе торжественного приема  представители харьковской делегации передали председателю городской думы Андрею Элксниньшу поздравления по случаю Дня города Даугавпилса от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. 

Кроме того, в рамках визита в Латвию харьковчане встретились с представителями украинского общества «Мрія», которое было основано в Даугавпилсе в 2003 году. Тогда в городе проживало около 3 тыс. украинцев.

Отметим, визит в город-побратим Даугавпилс состоялся по приглашению председателя городской думы Андрея Элксниньша.

 

Источник:   ХГС
 Тэги:  праздник, день город, харьков
 
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