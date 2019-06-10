10.06.2019 18:49

Геннадий Кернес: Свою власть люди должны знать в лицо

В Киеве состоялся Форум объединенных оппозиционных сил Доверяй делам.



//dozor.kharkov.ua

Первое, что озвучивают его делегаты - войну на Донбассе следует остановить.

За время противостояния уже погибло более 10 000 человек, около 2 000 000 - стали беженцами.

"Необходимо принять ответственные решения для нашей страны, для будущего наших детей", - отметил, выступая на Форуме, мэр Харькова Геннадий Кернес. - "Свою власть люди должны знать в лицо. А мы постоянно работаем с людьми на приёмах. Видим и знаем их чаяния. И поэтому мы будем выступать за единство наших сил, политической партии на пути к победе на предстоящих парламентских выборах. Вы знаете, недавно в Харькове был объединительный съезд, на котором партия "Возрождение" объединилась с партией "Доверяй делам" и мы приняли единый слоган "Доверяй делам". И я предлагаю, чтоб этот слоган звучал "Оппозиционный блок", который доверяет делам. Почему? Потому, что мы должны доверять делам, которые мы делаем на наших территориях, где мы живём, где мы работаем.

Вы, наверное, слышали и видели все как у нас неуклюже, с нахрапом и не по закону свалили памятник Маршалу Победы - Жукову. И я хочу сказать вам всем делегатам этого форума и я уже это говорил, что этот бюст будет восстановлен в ближайшие несколько недель. Он будет стоять на своём месте. Так же я хочу сказать, что в ближайшую сессию Харьковского городского совета в повестке дня будет рассматриваться вопрос о историческом названии этого проспекта имени Маршала Жукова. И мы уже знаем, что готовятся радикально настроенные националисты атаковать нас и так далее. И вот здесь мы должны проявить ту толерантность, которая нам присуща для того, чтоб мы показали людям, что мы не то, кто кричит. А мы то, кто говорит и делает. Или не говорит, но делает. И показывает своим примером как надо работать."

Во время форума были объявлены основные пункты предвыборной программы партии. Сейчас в программе - четкие приоритеты: достижения мира и возвращения украинцев домой, отмена антинародных реформ и грабительских тарифов. А также крупные инфраструктурные проекты. Социальная защита и благосостояние каждого. Победа над коррупцией. И обеспечение уважения к Украине в мире. Также были представлена команда лидеров, которая поведет партию на парламентские выборы.

В первую десятку вошли: народные депутаты Вадим Новинский, Евгений Мураев, Александр Вилкул, мэр Харькова Геннадий Кернес, мэр Одессы Геннадий Труханов, городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, мэр Запорожья Владимир Буряк, депутат Хмельницкого областного совета Ульяна Ткаченко, заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко, мэр Ужгорода Богдан Андреев. Первым номером в списке объединенной политсилы стал народный депутат Украины, лидер партии "НАШИ" Евгений Мураев.