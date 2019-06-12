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12.06.2019  14:49   

Игорь Терехов встретился с делегацией военных атташе

Делегация Киевской ассоциации военных атташе 10-11 июня посетила Харьков, чтобы ознакомиться с работой предприятий и вузов аэрокосмической отрасли.


//city.kharkov.ua
В состав делегации вошли представители военных ведомств Азербайджана, Алжира, Болгарии, Вьетнама, Греции, Италии, Китая, Южной Кореи, Латвии, Литвы, Пакистана, Польши, Румынии, Словакии, США, Японии, а также представительства НАТО в Украине и представители Министерства обороны Украины.
 
В ходе визита гости встретились с первым вице-мэром Харькова Игорем Тереховым.
 
«В цикле производства аэрокосмической техники задействованы десятки харьковских предприятий: «Коммунар», машиностроительный завод «ФЭД», «Авиаконтроль», «Хартрон» и другие. Важным фактом является то, что руководитель «ФЭД» Виктор Попов возглавляет всеукраинскую организацию «Укравиапром» и аэрокосмический кластер «Мехатроника». Целью создания и функционирования кластера является совершенствование процессов подготовки высококвалифицированных кадров для предприятий аэрокосмической отрасли, выполнения научно-исследовательских разработок, призванных решать актуальные проблемы этих предприятий», - отметил Игорь Терехов.
 
В свою очередь вице-президент Киевской ассоциации военных атташе, атташе по вопросам обороны Италии Рикардо Кристони высоко оценил потенциал харьковской аэрокосмической промышленности.
 
«У вас в городе сочетаются традиции и необходимость принимать все вызовы современности. В Харькове работают уникальные предприятия, которые создают ему имидж «смарт сити». Здесь открываются новые авиарейсы в европейские города, и это тоже подтверждает международные намерения Харькова. Очень важно, что муниципалитет действует в этом направлении в столь тяжелое для страны время. Мы прекрасно знаем, что происходит на Востоке Украины, и о том грузе, который в связи с этим ложится на Харьков и другие города», - отметил Рикардо Кристони.
 
В рамках визита делегация Киевской ассоциации военных атташе также посетила машиностроительный завод «ФЭД», где прошла конференция «Харьков авиационный», и Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, делегация военных атташе, харьков
 
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