12.06.2019 17:19

Геннадий Кернес подписал Меморандум о доступности почтовых отделений для маломобильных харьковчан (ФОТО)

Харьковский городской совет, Благотворительный фонд Александра Грановского и АО «Укрпочта» договорились о совместной работе над инклюзивностью почтовых отделений в Харькове.



//city.kharkov.ua

12 июня в Харьковском городском совете подписан трехсторонний Меморандум о сотрудничестве между городской властью, АО «Укрпочта» и Благотворительным фондом Александра Грановского в сфере создания благоприятных условий в Харькове для маломобильных людей. По словам авторов документа, следствием его реализации будет реконструкция четырех отделений почты в Киевском районе Харькова (№23, 24, 107 и 108).

По словам городского головы Геннадия Кернеса, в ближайшее время депутаты городского совета примут решение о снижении арендной платы этих отделений «Укрпочты». «Они находятся в домах коммунальной собственности, и это наша стандартная процедура, доля помощи для развития предприятий. Свободные средства будут направлены на работы по реконструкции. А Благотворительный фонд позаботится об обустройстве пандусов, внутреннем оснащении, внедрении шрифта Брайля на указателях, детском уголке и так далее», - сказал городской голова.

«Мы все знаем, что закон обязывает строителей оборудовать все новые здания для маломобильных, незрячих и других горожан с особыми потребностями. Это работает. Лидер общественной организации «Креавита» и член исполкома Елена Шингарева подтвердит, что все возможное делается. Но старые здания, в том числе социальной сферы, остаются совсем неприступными или крайне неудобными, даже если незрячий человек, колясочник или мама с малышом преодолеют пандус и попадут внутрь. Отделения «Укрпочты», особенно в Киевском районе, - в зданиях исторической застройки. Уверен - каждый, кто сегодня подписал документ, заинтересован в его скорейшей реализации и помощи людям для полноценной жизни», - отметил Геннадий Кернес.

После подписания Меморандума народный депутат Александр Грановский рассказал, что эта идея возникла после многих обращений и встреч с жителями района. «Почта - это место активной коммуникации: переводы, посылки, пенсии. Кроме того, в центральных районах - это еще маленькие магазины с газетами и товарами первой необходимости. Там всегда очередь, а в ней – пенсионеры, мамы с детьми, тесно, неудобно. Я благодарю всех, кто быстро все просчитал и оформил в соответствующий документ. Срок, который мы берем, - до конца лета. Думаю, это правильный, человечный взгляд на проблему для реального улучшения качества жизни людей», отметил депутат.

Со стороны АО «Укрпочта» Меморандум подписал генеральный директор предприятия Игорь Смелянский. Он сообщил журналистам, что Харьков – первый город, где реализуется такой проект. «Это большой шаг навстречу как пользователям почты, так и его работникам. Мы обслуживаем 4 млн жителей страны и знаем, что условия в отделениях оставляют желать лучшего. Четыре отделения в Киевском районе могут быть пилотным проектом и примером для всех других городов», - отметил он. Кроме того, по информации предприятия, сегодня очень быстро развивается малый бизнес, связанный с покупкой и продажей в сети Интернет, и мамы с детьми, пенсионеры часто пользуются услугами пересылки, а значит - удобные для них отделения смогут повысить оборот.