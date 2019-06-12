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12.06.2019  19:54   

Геннадий Кернес поздравил медиков Киевского района Харькова

Торжества прошли в честь профессионального праздника медицинских работников, который будет отмечаться 16 июня.


//city.kharkov.ua
12 июня во Дворце студентов юридического университета имени Ярослава Мудрого прошли торжества, посвященные Дню медработников Украины (отмечается в третье воскресенье июня). 
 
Собравшихся в зале врачей разных специальностей, медсестер, административный состав больниц и поликлиник города поздравили Харьковский городской голова Геннадий Кернес и народный депутат Украины Александр Грановский. Они вручили грамоты Верховной Рады и Харьковского городского совета за заслуги в профессии. 
 
«Примите мои искренние поздравления накануне Дня медика. Я искренне желаю вам, прежде всего, здоровья, каждому из вас, семьям и близким. Человеческого уважения, как пациентов, так и коллег, чтоб в коллективах была хорошая атмосфера, чтоб сохранялась преемственность, передача опыта. Низкий поклон за ваш труд», - сказал Геннадий Кернес, выступая перед врачами. 
 
По его словам, сегодня большинство медиков получают недостаточную за их труд и квалификацию зарплату. «Людей призвания среди вас больше, чем в любой сфере. Поэтому, уверен, реформа, которую мы все переживаем, должна сохранить харьковскую медицинскую школу, поставив за цель поддерживать профессионалов в системе и создавать им нужные условия. Парламент, который здесь представляет Александр Грановский, должен влиять на реформу и корректировать ее в интересах простых людей», - добавил городской голова. 
 
«Никто из вас не озолотился на этой работе, к сожалению. Но вы продолжаете оказывать помощь сотням тысяч горожан, от младенцев до стариков. С душой, профессионально, спокойно. Здесь, в Харькове, я успел увидеть результаты тех изменений, которые мы разработали и внедряем в системе здравоохранения. Со многими мы знакомы, вы знаете, что я отвечаю за свои слова, делаю и буду делать то, что в моих силах, для улучшения ситуации», - сказал Александр Грановский.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  кернес, поздравление медиков, харьков
 
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