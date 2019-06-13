13.06.2019 18:23

Геннадий Кернес поздравил медиков Немышлянского района (ФОТО)

Мэр Харькова провел очередную встречу накануне профессионального праздника врачей.



//city.kharkov.ua

13 июня во Дворце студентов Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого прошли торжества, посвященные Дню медицинского работника Украины (отмечается в третье воскресенье июня).

Собравшихся в зале врачей разных специальностей, медсестер, административный состав больниц и поликлиник города поздравили Харьковский городской голова Геннадий Кернес и народный депутат Украины Виталий Хомутынник. Они вручили благодарности и знаки отличия за заслуги в профессии и по случаю праздника.

«Сегодня в этом зале особая, высшая каста людей. Я не хочу говорить банальностей, ваша работа древняя и почетная. Хороший врач, как учитель и священник, - ведут нас по жизни. Вы храните наши секреты, помогаете принять решение. К вам приходят с болью, за помощью и за надеждой. И вы работаете за деньги, которые не компенсируют ни долгую учебу, ни самоотверженный труд. Примите мои искренние поздравления, харьковчане в моем лице желают вам всего здоровья в мире, чтоб ваши семьи были в безопасности и достатке. Низкий поклон», - сказал Геннадий Кернес, поздравляя собравшихся.

Виталий Хомутынник отметил, что врач в Харькове – это женская профессия. «И ваша забота и поддержка не меньше лекарств помогают выздороветь и вернуться к полноценной жизни. Приятней, конечно, встречаться с вами в такой, праздничной атмосфере, чем на больничной койке. Благодарность и почет всем, кто лечит, спасает и бережет наше здоровье», - отметил депутат ВР.

На встрече 25 главврачей больниц и поликлиник получили сертификаты на мультимедийную технику для своих учреждений.