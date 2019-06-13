13.06.2019 18:49

Игорь Терехов провел заседание экспертного совета

Сегодня, 13 июня, на заседании совета были единогласно утверждены кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин города Харькова».



//city.kharkov.ua

Совет в составе почетных граждан Харькова и представителей фракций горсовета утвердил следующие кандидатуры: чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе Александра Гвоздика, директора Института проблем эндокринной патологии им. В. Я. Данилевского НАМН Украины Юрия Караченцева, активиста-афганца, бывшего директора регионального центра «Инваспорт» Николая Овчаренко, председателя Объединения профсоюзов Харьковской области Сергея Тесленко и ректора Харьковского государственного университета питания и торговли Александра Черевко.

Заседание экспертного совета провел первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов.

«Очень много достойных людей, и мы приняли решение увеличить в этом году количество кандидатов до пяти человек, а в прошлом году, как вы помните, их было три. Если сказать конкретнее о каждом кандидате, то, например, Александр Гвоздик для имиджа Украины делает на боксерском ринге очень много, и в настоящее время он является главной звездой Харькова в этом виде спорта. Юрий Караченцев хорошо известен в научной среде, он вывел на новый уровень возглавляемый им Институт эндокринной патологии, за 40 лет работы сделал более 20 тысяч операций. Николай Овчаренко также имеет большой авторитет среди воинов-афганцев. Он посвятил огромную часть своей жизни решению проблем ветеранов войны в Афганистане и других войн, семей погибших, инвалидов. Хорошо знают в городе и Сергея Тесленко, который является лидером регионального профсоюзного движения на протяжении многих лет. Александр Черевко представляет сферу образования. Всю жизнь он посвятил работе в одном вузе - университете питания и торговли. Результаты его научной и преподавательской деятельности - 22 учебника и учебных пособия, более 330 статей, 138 свидетельств и патентов на изобретения», - сообщил Игорь Терехов.

Окончательное решение о присвоении почетного звания этим кандидатам примут депутаты на сессии Харьковского городского совета.