14.06.2019 15:19

Игорь Терехов: Мы хотим быть первыми в Украине, внедрившими «smart-технологии» (ФОТО)

Первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов сегодня, 14 июня, провел встречу с представителями компаний «Huawei» и «Vodafone Украина», на которой обсуждались вопросы внедрения в Харькове «умного города» и создания Городского ситуационного центра.



//city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие генеральный директор «Huawei Ukraine» Ма Ци, эксперт «Huawei Ukraine» по решениям «Умные города» И Джоуи, заместитель генерального директора «Vodafone Украина» Сергей Скрипников и директора профильных департаментов горсовета.

В ходе встречи эксперты китайской компании презентовали свои разработки и инновационные решения по созданию Ситуационного центра и внедрению «умных» технологий в разных сфера жизнедеятельности городов.

В свою очередь первый вице-мэр Игорь Терехов напомнил, что создание Ситуационного центра – важный проект для Харькова, работа над которым не останавливается. В частности, продолжается работа над дизайн-проектом центра, который включает не только строительную часть, но и насыщение его новейшими IT-технологиями.

«Это всеобъемлющий проект, который объединит весь город. Уже выделен земельный участок под строительство, и сегодня мы находимся на той стадии, когда нужно проектировать сети и коммуникации, а также сотрудничать с IT-компаниями для насыщения центра, образно говоря, «мозгами». Также отмечу, что мы позиционируем Харьков как «умный город» и хотим быть первыми в Украине, внедрившими «smart-технологии». Это очень важно для всех сфер жизнедеятельности Харькова», - подчеркнул Игорь Терехов.

По итогам сегодняшних переговоров стороны договорились создать дорожную карту для дальнейшей реализации проекта «Умный город».

Отметим, что строительство Городского ситуационного центра планируется начать уже в следующем году. Реализация проекта рассчитана на 3-4 года.