14.06.2019 18:12

Геннадий Кернес провел личный прием харьковчан

Раз в месяц мэр Харькова встречается с теми, кто записался на личную встречу с просьбой об оказании помощи или решения конфликтного вопроса.



//city.kharkov.ua

Кроме городского совета, приемы проходят на предприятиях, в райадминистрациях, школах и медучреждениях.

14 июня Харьковский городской голова Геннадий Кернес провел прием граждан. С заявлениями на материальную помощь, предоставление льготного жилья, ремонт дорог и коммунальной собственности, разрешение конфликтов землепользования и по другим вопросам на встречу пришли 29 человек.

На приеме принято решение провести оперативные работы для обратившихся ветеранов. В доме участницы боевых действий Мелании Дробот будет сделан внутренний ремонт, а в доме паралимпийца Виталия Лукьяненко – восстановлено повреждение шиферной крыши.

По обращению настоятеля храма Святой Троицы УПЦ Алексея Довгаля Геннадий Кернес обсудил с ним вопрос восстановления церкви после недавнего пожара. Городской голова сказал, что найдет внебюджетное финансирование на восстановление церкви.

Также на приеме стало известно, что городской совет выделит материальную помощь (15 тыс.грн) семье погибшей военнослужащей Яны Червоной. Геннадий Кернес перечислит из зарплаты такую же сумму.

Найдено решение в конфликте жильцов одного из домов по пл. 1 Мая. Они считают незаконным, что частный детский сад, расположенный на нижнем этаже дома, огородил детскую площадку во дворе, сделав ее недоступной для местных детей. Выяснилось, что они в принципе против такого соседства, хотя детский сад существует уже несколько лет. Перед приемом профильные службы проверили разрешительные документы дошкольного учереждения и пришли к выводу, что владельцы детского сада законно работают в отведенном помещении. Но доступ на площадку, по поручению городского головы, должен быть обеспечен для всех желающих. Иначе ограждение будет принудительно снесено.

Некоторые из заявителей подали также жалобы на несвоевременное или плохое выполнение работы департаментами и коммунальными службами. «Это следствие вашего безразличия. Большинство заявителей до приема у меня были у всех вас, но вы их «отфутболили». Хочу вас всех предупредить: если вы не будете с людьми общаться, помогать в меру возможностей, объяснять – что возможно, а что – нет, я буду применять меры реагирования не в вашу пользу. Люди мне доверили высокое право быть городским головой и знают они – меня. Поэтому, если, пообщавшись с вами, они идут ко мне – я делаю выводы», - сказал Геннадий Кернес, подводя итоги приема.