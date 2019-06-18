Главная Новости Власть После 4-летней каденции Украину покинет Генконсул ФРГ
18.06.2019  10:07   

После 4-летней каденции Украину покинет Генконсул ФРГ

Харьков с работой генконсула связывает реализация ряда молодежных и социальных проектов.


// facebook

Вольфганг Мёссингер возглавлял Генконсульство с 2015 года.

За время каденции Мёссингера на Харьковщине был реализован ряд проектов социального, образовательного и экономического характера. Консульство оказало активную помощь региону в обустройстве модульного городка для внутренне перемещенных лиц из Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского облсовета.

Генеральное консульство Германии было открыто в Донецке в 2010 году. После начала боевых действий офис консульства переместился в Днепр. Вольфганг Мёссингер (Мессингер, Мьосингер) возглавлял Генконсульство с 2015 года.

Напомним, что в Харькове прошел финал украино-немецкого проекта «Молодежь дебатирует». Четыре школьницы-финалистки обсуждали, стоит ли вводить в Украине электронное голосование на выборах. Проект реализован при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Германии.

Ранее Генконсул ФРГ возложил венки на мемориале жертвам войны в Харькове, на немецком военном кладбище.

Источник:   objectiv.tv
 Тэги:  консульство, харьков, генеральное, каденция
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.02 Власть Молодежный совет запускает ряд проектов в сфере международных отношений (ФОТО) 16.01 Политика В Харькове открылось Почетное консульство Словакии 14.01 Власть Главы МИД Украины и Словакии едут в Харьков
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 