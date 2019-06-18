После 4-летней каденции Украину покинет Генконсул ФРГ

Харьков с работой генконсула связывает реализация ряда молодежных и социальных проектов.
Вольфганг Мёссингер возглавлял Генконсульство с 2015 года.
За время каденции Мёссингера на Харьковщине был реализован ряд проектов социального, образовательного и экономического характера. Консульство оказало активную помощь региону в обустройстве модульного городка для внутренне перемещенных лиц из Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского облсовета.
Генеральное консульство Германии было открыто в Донецке в 2010 году. После начала боевых действий офис консульства переместился в Днепр. Вольфганг Мёссингер (Мессингер, Мьосингер) возглавлял Генконсульство с 2015 года.
Напомним, что в Харькове прошел финал украино-немецкого проекта «Молодежь дебатирует». Четыре школьницы-финалистки обсуждали, стоит ли вводить в Украине электронное голосование на выборах. Проект реализован при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Германии.
Ранее Генконсул ФРГ возложил венки на мемориале жертвам войны в Харькове, на немецком военном кладбище.
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