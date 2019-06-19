19.06.2019 10:03

Началась сессия Харьковского городского совета

Двадцать седьмая сессия Харьковского городского совета VII созыва проходит сегодня, 19 июня, в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).



://city.kharkov.ua

На сессии присутствуют представители миссии ОБСЕ в Украине, члены исполнительного комитета горсовета, директора департаментов, руководители райадминистраций, представители общественности и СМИ.



Для работы сессии зарегистрировалось 73 депутата.



В повестку дня включено 77 вопросов и «Разное».



Сессия транслируется на телеканалах «Триолан», «7 канал», а также в режиме онлайн на сайте Харьковского городского совета и на сервере YouTube.