Главная Новости Власть Началась сессия Харьковского городского совета
19.06.2019  10:03   

Началась сессия Харьковского городского совета

Двадцать седьмая сессия Харьковского городского совета VII созыва проходит сегодня, 19 июня, в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).


://city.kharkov.ua

На сессии присутствуют представители миссии ОБСЕ в Украине, члены исполнительного комитета горсовета, директора департаментов, руководители райадминистраций, представители общественности и СМИ.

Для работы сессии зарегистрировалось 73 депутата. 

В повестку дня включено 77 вопросов и «Разное». 

Сессия транслируется на телеканалах «Триолан», «7 канал», а также в режиме онлайн на сайте Харьковского городского совета и на сервере YouTube.

Источник:   ХГС
 Тэги:  сессия, харьков, горсовет
 
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