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19.06.2019  10:25   

Геннадий Кернес объявил о создании новой фракции

В Харьковском городском совете создано новое объединение депутатов.


://city.kharkov.ua

О прекращении деятельности одной фракции и организации другой во время сессии 19 июня объявил мэр Харькова Геннадий Кернес.

По его словам, теперь в Харьковском горсовете создана фракция "Оппозиционный блок - Доверяй делам", в которую вошли 56 депутатов. 

Председателем фракции избран заместитель городского головы Игорь Терехов.

Кернес добавил, что фракция "За Харьков, за возрождение" прекратила деятельность.

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