Геннадий Кернес объявил о создании новой фракции

В Харьковском городском совете создано новое объединение депутатов.
О прекращении деятельности одной фракции и организации другой во время сессии 19 июня объявил мэр Харькова Геннадий Кернес.
По его словам, теперь в Харьковском горсовете создана фракция "Оппозиционный блок - Доверяй делам", в которую вошли 56 депутатов.
Председателем фракции избран заместитель городского головы Игорь Терехов.
Кернес добавил, что фракция "За Харьков, за возрождение" прекратила деятельность.
Гороскоп на сегодня, 19 июня 2019 года, предусматривает довольно обнадеживающий и жизнеутверждающий день. Отношения для большинства знаков зодиака сегодня обещают быть гармоничными и справедливыми.
В Харькове на небе в этот день малооблачно. Вероятность осадков - минимальная.
Время самых коротких"воробины" ночей.
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