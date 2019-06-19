19.06.2019 10:40

В бюджет Харькова на 2019 год внесены изменения

О причинах внесения изменений, размерах и целевом использовании бюджетных средств доложила Таукешева Татьяна Дмитриевна.



://city.kharkov.ua

Внесение изменений в бюджет Харькова связано с уточнением объемов межбюджетного трасферта из госбюджета, а также перевыполнением плана поступления доходов по итогам 5 месяцев текущего года.

Из госбюджета Харькову на 50 млн. грн. увеличили субвенции:

на обеспечение среднего образования по программе НУШ - на 20,3 млн. грн., социальное развитие отдельных территорий - на 14 млн. грн.;

предоставление поддержки лицам с особенными образовательными потребностями – на 2 млн. грн.;

повышение качества образования – на 1,4 млн. грн.;

приобретение ангиографического оборудования для «скорой помощи» - 11,5 млн. грн.;

обновление материально-технической базы ПТУ Московского района – 800 тыс. грн.;

на 100 тыс. грн.уменьшилась субвенция по выплатам на детей сирот по принципу «деньги годят за ребенком».

Таким образом, уточненный объем субвенций превысил 5 млрд. гривен.

Бюджет города на год с учетом изменений по доходам превысит 15 млрд грн. В том числе собственные доходов 68,6% трансферты из государственного и областного бюджета 31,4%