В бюджет Харькова на 2019 год внесены изменения

О причинах внесения изменений, размерах и целевом использовании бюджетных средств доложила Таукешева Татьяна Дмитриевна.
Внесение изменений в бюджет Харькова связано с уточнением объемов межбюджетного трасферта из госбюджета, а также перевыполнением плана поступления доходов по итогам 5 месяцев текущего года.
Из госбюджета Харькову на 50 млн. грн. увеличили субвенции:
Таким образом, уточненный объем субвенций превысил 5 млрд. гривен.
Бюджет города на год с учетом изменений по доходам превысит 15 млрд грн. В том числе собственные доходов 68,6% трансферты из государственного и областного бюджета 31,4%
Гороскоп на сегодня, 19 июня 2019 года, предусматривает довольно обнадеживающий и жизнеутверждающий день. Отношения для большинства знаков зодиака сегодня обещают быть гармоничными и справедливыми.
В Харькове на небе в этот день малооблачно. Вероятность осадков - минимальная.
Время самых коротких"воробины" ночей.
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