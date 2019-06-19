Превышение доходов текущего года над плановыми решено направить на образование и ремонты школ и жилых домов

Повышение собираемости местных налогов и увеличение доходов городского бюджета позволило дораспределить средства на социально значимые для харьковчан цели.
Как следует из доклада Заместителя Харьковского городского головы - директора Департамента бюджета и финансов городского совета Татьяны Таукешевой, увеличение доходов позволило распределить средства следующим образом:
Таким образом общие расходы на образование составят 4 млрд грн, в том числе на ремонты – 280 млн. грн.
На 30,5 млн грн увеличиваются расходы на здравоохранение – капитальные ремонты, приобретение оборудования и возмещение стоимости лекарственных препаратов.
Ремонт жилого фонда увеличат на 61 млн грн, доведя расходы города почти до 120 млн грн. Таким образом расходы на ремонты крыш, подъездов и фасадов домов увеличены вдвое.
Почти на треть увеличены расходы на капитальный ремонт внутриквартальных дорог - на 70 млн. до 330 млн грн.
Гороскоп на сегодня, 19 июня 2019 года, предусматривает довольно обнадеживающий и жизнеутверждающий день. Отношения для большинства знаков зодиака сегодня обещают быть гармоничными и справедливыми.
В Харькове на небе в этот день малооблачно. Вероятность осадков - минимальная.
Время самых коротких"воробины" ночей.
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