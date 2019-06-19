Главная Новости Власть Превышение доходов текущего года над плановыми решено направить на образование и ремонты школ и жилых домов
19.06.2019  11:05   

Превышение доходов текущего года над плановыми решено направить на образование и ремонты школ и жилых домов

Повышение собираемости местных налогов и увеличение доходов городского бюджета позволило дораспределить средства на социально значимые для харьковчан цели.


// facebook

Как следует из доклада Заместителя Харьковского городского головы - директора Департамента бюджета и финансов городского совета Татьяны Таукешевой, увеличение доходов позволило распределить средства следующим образом:

  • На укрепление материальной базы образовательных учреждения – 35 млн. грн., из них 30 млн на ремонт школ и 5 на охрану школ во время учебы;
  • На реконструкцию спортивных площадок возле школ – 30 млн;
  • Предусмотрено более 13 млн грн на ремонты музыкальных школ.

Таким образом общие расходы на образование составят 4 млрд грн, в том числе на ремонты – 280  млн. грн.

На 30,5 млн грн увеличиваются расходы на здравоохранение – капитальные ремонты, приобретение оборудования и возмещение стоимости лекарственных препаратов.

Ремонт жилого фонда увеличат на 61 млн грн, доведя расходы города почти до 120 млн грн. Таким образом расходы на ремонты крыш, подъездов и фасадов домов увеличены вдвое.

Почти на треть увеличены расходы на капитальный ремонт внутриквартальных дорог - на 70 млн. до 330 млн грн.

Источник:   ХГС
 Тэги:  доход, ремонт, харьков, таукешева, школ, жилые дома
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.06 Власть За январь-май в бюджет Харькова поступило 6,8 миллиарда гривен доходов 18.04 Общество На 17 апреля 17 тысяч харьковчан задекларировали пару миллиардов гривен 27.03 Власть Отследив объемы подготовки будущих абитуриентов к ЗНО - фискалы решили взяться за репетиторов и преподавателей харьковских ВУЗов (ФОТО)
 
 

Видео

Сегодня, 19 июня, состоится сессия Харьковского городского совета. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 