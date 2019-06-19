19.06.2019 11:20

Харьковский горсовет поддержал переименование проспекта Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова

Соответствующее решение депутаты горсовета приняли сегодня, 19 июня, на очередной сессии.



// facebook

За проголосовали 59 депутатов, против - 13, воздержались - 0.

Своим решением депутаты поддержали петицию о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь Георгия Жукова, "поскольку жизнь и деятельность Жукова Г.К. связаны с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины, а также освобождением города Харькова во время Второй мировой войны 1939 - 1945 лет ".

"Я получил петицию о возвращении исторического названия проспекта маршала Жукова. Сейчас он называется проспект им. Петра Григоренко. Эта петиция набрала соответствующее количество голосов и она была закрыта для дальнейшего голосования. В дальнейшем начались обсуждения этого вопроса. В один из дней нагло свалили бюст Жукову, который сейчас восстанавливается. И вот мы на сессии должны рассмотреть петицию ", - заявил мэр Харькова Геннадий Кернес, представляя проект решения.

Секретарь городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды Алексей Хорошковатый в свою очередь заявил, что переименование проспекта в честь Жукова не подпадает под Закон "О декоммунизации", но распоряжением председателя Харьковской ОГА был все же переименован, поэтому "комиссия приняла решение рекомендовать рассмотреть петицию на сессии Харьковского горсовета ".

Хорошковатый также заявил, что проспект носил имя маршала более 25 лет. Жуков непосредственно участвовал в освобождении Харькова от нацистских захватчиков, а также напомнил, что горсовет предлагает дать имя Григоренко пробивке от улицы Рымарской до улицы Клочковской.

На вопрос депутата Харьковского горсовета Игоря Черняка, какова позиция Украинского института национальной памяти по поводу переименования проспекта и почему она не была учтена, городской голова ответил: "Мы рассматриваем этот вопрос с той точки зрения, что Жуков -" маршал победы ". При возвращение исторического названия проспекту рассматривается его роль исключительно как военачальника, который освобождал и Украину, и Харьков в том числе, и Европу от нацистско-фашистских захватчиков".

После этого слово взял активист Игорь Рассоха, который напомнил, что он и другие активисты, принесли в горсовет бумажную петицию против переименования проспекта, которую подписали более 5000 человек. Рассоха отметил, что активистам пришлось регистрировать бумажную петицию, потому электронные неоднократно блокировались.

Он также добавил, что электронная петиция с требованием переименовать проспект Героев Сталинграда, которая также набрала более 5 тыс. подписей, не была должным образом рассмотрена горсоветом.

Черняк с трибуны добавил, что ни одна петиция, которая набирала более 5 тыс. голосов, ни разу не выносилась на рассмотрение горсовета, а также предложил снять рассмотрение вопроса с повестки дня и провести общественные слушания, как это рекомендовал сделать, в частности, УИНП.

Перед голосованием Кернес отказался выносить на рассмотрение вопрос об исключении проекта из повестки дня. Он также заявил, что за переименование горсовет получил более 50 000 обращений, против - 5000.