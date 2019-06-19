В Харькове появились четверо новых почетных граждан

Харьковский городской совет принял решение о присуждении четырем гражданам звания "Почетный гражданин города Харькова".
Соответствующее решение сегодня, 19 июня, поддержали 62 депутата городского совета.
Согласно принятому решению, почетное звание присуждено боксеру Александру Гвоздику, директору Института эндокринологии АМН Украины Юрию Карайченцеву, паралимпийцу Маколи Овчаренко и профессору Александру Черевко.
"В день освобождения города Харькова от немецко-фашистских захватчиков мы будем вручать им это звание", - сказал мэр Геннадий Кернес после голосования.
Гороскоп на сегодня, 19 июня 2019 года, предусматривает довольно обнадеживающий и жизнеутверждающий день. Отношения для большинства знаков зодиака сегодня обещают быть гармоничными и справедливыми.
В Харькове на небе в этот день малооблачно. Вероятность осадков - минимальная.
Время самых коротких"воробины" ночей.
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