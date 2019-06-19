Главная Новости Власть В Харькове появились четверо новых почетных граждан
19.06.2019  11:45   

В Харькове появились четверо новых почетных граждан

Харьковский городской совет принял решение о присуждении четырем гражданам звания "Почетный гражданин города Харькова".


// facebook

Соответствующее решение сегодня, 19 июня, поддержали 62 депутата городского совета.

Согласно принятому решению, почетное звание присуждено боксеру Александру Гвоздику, директору Института эндокринологии АМН Украины Юрию Карайченцеву, паралимпийцу Маколи Овчаренко и профессору Александру Черевко.

"В день освобождения города Харькова от немецко-фашистских захватчиков мы будем вручать им это звание", - сказал мэр Геннадий Кернес после голосования.

Источник:   ХГС
 Тэги:  почетные граждане, харьков, заслуга
 
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