На решение проблем городского общественного транспорта из доходов городского бюджета добавили более 80 миллионов

Существенная часть поступлений от налогов будет направлена на улучшение транспортной инфраструктуры.
Как следует из доклада Заместителя Харьковского городского головы - директора Департамента бюджета и финансов городского совета Татьяны Таукешевой, увеличение доходов позволило дополнительно выделить на капитальный ремонт трамвайных путей и сопутствующей инфраструктуры более чем 41 млн грн.
Реконструкцию сетей наружного освещения - 21,5 млн.
На выкуп земли под строительство метро дополнительно выделяется 20,6 млн грн, уточненный показатель 131 млн грн.
Гороскоп на сегодня, 19 июня 2019 года, предусматривает довольно обнадеживающий и жизнеутверждающий день. Отношения для большинства знаков зодиака сегодня обещают быть гармоничными и справедливыми.
В Харькове на небе в этот день малооблачно. Вероятность осадков - минимальная.
Время самых коротких"воробины" ночей.
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давл.:
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