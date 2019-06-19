19.06.2019 11:59

На решение проблем городского общественного транспорта из доходов городского бюджета добавили более 80 миллионов

Существенная часть поступлений от налогов будет направлена на улучшение транспортной инфраструктуры.



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Как следует из доклада Заместителя Харьковского городского головы - директора Департамента бюджета и финансов городского совета Татьяны Таукешевой, увеличение доходов позволило дополнительно выделить на капитальный ремонт трамвайных путей и сопутствующей инфраструктуры более чем 41 млн грн.

Реконструкцию сетей наружного освещения - 21,5 млн.

На выкуп земли под строительство метро дополнительно выделяется 20,6 млн грн, уточненный показатель 131 млн грн.