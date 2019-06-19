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19.06.2019  13:19   

Памятник маршалу Жукову в Харькове будет восстановлен – Геннадий Кернес

Бюст маршалу Жукову в Харькове, который был снесен активистами 2 июня, будет восстановлен.


//city.kharkov.ua
Об этом заявил харьковский мэр Геннадий Кернес во время 27-й сессии Харьковского городского совета VII созыва, состоявшейся сегодня, 19 июня.
 
«Бюст маршала Жукова, который был нахально свален, будет восстановлен. И я надеюсь, что больше такое не повторится, когда малолетки начинают обижать людей. Поэтому я предлагаю обеим сторонам – и тем, кто за, и кто против: давайте вести себя толерантно! Ведь мы живем в одном городе», – призвал Геннадий Кернес.
 
По его словам, любые решения, касающиеся жизни города, будут приниматься демократическим путем. «Все будет решаться методом «за – против». И меньшинство в таком случае должно подчиниться. Иначе не будет», – подчеркнул Геннадий Кернес. 
 
Напомним, что также сегодня на сессии Харьковского городского совета было принято решение о возвращении исторического названия проспекту Маршала Жукова, которому в 2016 году было присвоено имя Петра Григоренко. За проголосовали 59 депутатов горсовета.
Тэги:  кернес, памятник жукову, харьков, сессия горсовета
 
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