19.06.2019 13:25

Ряд харьковчан награжден почетными грамотами горсовета

Харьковский городской совет сегодня, 19 июня, на сессии принял решение о награждении ряда харьковчан почетными грамотами горсовета.



://city.kharkov.ua

В частности, за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, весомый вклад в социально-экономическое развитие города Харькова и по случаю юбилея награждены почетный гражданин города Харькова, депутат Харьковского городского совета Владимир Золотарев, генеральный директор АО «Турбоатом» Виктор Субботин, депутат Харьковского городского совета Игорь Арих, директор Департамента административно-хозяйственной деятельности городского совета Виталий Сотников.

За весомый вклад в развитие эстетического воспитания подрастающего поколения и по случаю 10-летия со дня основания учреждения награжден коллектив Детской школы искусств №6. По случаю 150-летия со дня прибытия на харьковский вокзал первого поезда награжден коллектив производственного подразделения «Вокзал станции Харьков-Пассажирский филиала «Пассажирская компания» АО «Украинская железная дорога».



По случаю 44-й годовщины ввода в эксплуатацию Харьковского метрополитена награждена ведущий бухгалтер сектора по учету необоротных активов КП «Харьковский метрополитен» Валентина Гуртовая. По случаю Дня города Харькова и Дня независимости Украины награждена директор Детской музыкальной школы №15 им. Моцарта Татьяна Введенская, эксперт Объединения организаций работодателей Харьковщины по истории развития предпринимательства и промышленности Харьковской области Андрей Парамонов и др.



По случаю 76-й годовщины освобождения города от нацистских захватчиков Почетными грамотами горсовета награждены ветераны Харькова.



За достижение высоких спортивных результатов, весомый вклад в развитие физической культуры и за неоднократное восхождение на вершину Эвереста награжден альпинист, чемпион Украины по скалолазанию, призер чемпионатов Европы и мира, чемпион Украины по альпинизму Валентин Сипавин.



С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.