Ряд харьковчан награжден почетными грамотами горсовета

Харьковский городской совет сегодня, 19 июня, на сессии принял решение о награждении ряда харьковчан почетными грамотами горсовета.
В частности, за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, весомый вклад в социально-экономическое развитие города Харькова и по случаю юбилея награждены почетный гражданин города Харькова, депутат Харьковского городского совета Владимир Золотарев, генеральный директор АО «Турбоатом» Виктор Субботин, депутат Харьковского городского совета Игорь Арих, директор Департамента административно-хозяйственной деятельности городского совета Виталий Сотников.
За весомый вклад в развитие эстетического воспитания подрастающего поколения и по случаю 10-летия со дня основания учреждения награжден коллектив Детской школы искусств №6. По случаю 150-летия со дня прибытия на харьковский вокзал первого поезда награжден коллектив производственного подразделения «Вокзал станции Харьков-Пассажирский филиала «Пассажирская компания» АО «Украинская железная дорога».
По случаю 44-й годовщины ввода в эксплуатацию Харьковского метрополитена награждена ведущий бухгалтер сектора по учету необоротных активов КП «Харьковский метрополитен» Валентина Гуртовая. По случаю Дня города Харькова и Дня независимости Украины награждена директор Детской музыкальной школы №15 им. Моцарта Татьяна Введенская, эксперт Объединения организаций работодателей Харьковщины по истории развития предпринимательства и промышленности Харьковской области Андрей Парамонов и др.
По случаю 76-й годовщины освобождения города от нацистских захватчиков Почетными грамотами горсовета награждены ветераны Харькова.
За достижение высоких спортивных результатов, весомый вклад в развитие физической культуры и за неоднократное восхождение на вершину Эвереста награжден альпинист, чемпион Украины по скалолазанию, призер чемпионатов Европы и мира, чемпион Украины по альпинизму Валентин Сипавин.
С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.
Гороскоп на сегодня, 19 июня 2019 года, предусматривает довольно обнадеживающий и жизнеутверждающий день. Отношения для большинства знаков зодиака сегодня обещают быть гармоничными и справедливыми.
В Харькове на небе в этот день малооблачно. Вероятность осадков - минимальная.
Время самых коротких"воробины" ночей.
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