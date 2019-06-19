19.06.2019 15:25

С 1 июля харьковчане должны уплатить налог ни «излишки» жилплощади: как рассчитать и куда платить

Размер налога каждый год меняется, потому что зависит от размера минимальной зарплаты, которая также не фиксирована.



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Налог на недвижимость в Харькове уплачивают и физические, и юридические лица, и нерезиденты (не граждане Украины).

За какие «квадраты» надо платить налог на недвижимость:

Облагается общая площадь недвижимости, а не жилая. И только «избыточные квадраты».

Определен «льготный метраж», который не облагается

Квартиры площадью до 60 квадратных метров,

Жилые дома – до 120 «квадратов».

Если в собственности харьковчанина и квартира, и дом, то льготная совокупная площадь – до 180 квадратных метров (например, владельцы дачного дома на 110 «квадратов» плюс квартиры на 60 – налог не платит).

Если харьковская недвижимость имеет больший метраж – налог надо уплатить за «излишек». Например, если имеете квартиру площадью 75 «квадратов», то заплатите налог лишь за 15 (75-60=15).

Если площадь квартиры больше 300 квадратных метров, а дома – более 500, то сумма налога увеличивается на 25 тысяч гривен за каждый такой объект (так называемый «налог на роскошь»).

Когда нужно заплатить

Платежки от Государственной фискальной в Харьковской области службы физическим лицам должны поступить до 1 июля.

Оплатить их нужно в течение 60 дней с момента получения (юридические лица уплачивают его ежеквартально).

Если по каким-то причинам платежка не поступила – лучше обратиться в орган ГФС по месту регистрации, чтобы не получить просрочку уплаты налога.

Как высчитать размер налога

Ставка налога определяется по решению сельского, поселкового, городского совета или рады объединенных территориальных общин. По закону она не может превышать 1,5 процента размера минимальной заработной платы за 1 квадратный метр.

Минимальная заработная плата по состоянию на 1 января 2018 года составила 3 723 гривны. Отсюда максимальная ставка налога за 1 «квадрат» составит не более 55,8 гривен.

В Харькове размер сбора — 1%, то есть 32 гривны за квадратный метр.

«Решением Харьковского городского совета принята нулевая ставка для квартир общей площадью не больше 85 квадратных метров. Сейчас мы начисляем налог за 2017 год и если квартира 62 квадратных метра, то расчет налога будет производиться по периодам. Решение вступило в силу с 1 марта, то есть до 1 марта два квадратных метра будут облагаться», - рассказывает Ирина Васильева, начальник отдела управления налогов с физлиц ГУ ГФС в Харьковской области.

Какое наказание за неуплату

За несвоевременную уплату налога на недвижимость предусмотрен штраф – 10% от суммы налогового долга-за просрочку до 30 дней. Если больше месяца, тогда штраф – 20% от суммы налога на недвижимость.

Пеню за неуплату автоматически считает система – в зависимости от суммы долга, количества просроченных дней и других факторов. Физическое лицо-предпринимателя за налоговый долг могут лишить свидетельства плательщика единого налога.

Как оспорить налог

Если в платежке вам насчитали слишком большую сумму налога, а вы не имеете такого метража недвижимости, можно обратить в налоговый орган по месту регистрации недвижимости. Не забудьте взять с собой все правоустанавливающие документы. В ГФС надо будет написать заявление о проведении сверки площади недвижимости и размера налога.