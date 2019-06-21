Суд отменил подозрение в госизмене экс-чиновнику Мусееву

Дата рассмотрения апелляции прокуратуры до сих пор не назначена.
В Харькове суд отменил подозрение в госизмене беглому экс-главе Холодногорского района города Максиму Мусееву. Об этом сообщается в
По информации общественников, решение было принято работником Киевского районного суда Светланой Колесник. Областная прокуратура обжаловала решение, однако адвокат Мусеева Юрий Вишневецкий обратился в Кассационный уголовный суд и потребовал, чтобы апелляция рассматривалась за пределами Харьковской области. 18 июня Кассационный суд отказал защитнику. Дата рассмотрения апелляции прокуратуры до сих пор не назначена.
Позже сам Мусеев подтвердил информацию от отмене подозрения на своей странице. По его словам "ничего нового из доказательств следствие не предоставило - кроме усиленного давления на украинскую Фемиду".
"Надеюсь на взвешенное, честное решение апелляционной инстанции", - написал экс-чиновник.
Напомним, 3 октября заместитель главы СБУ Виктор Кононенко заявил о разоблачении чиновника, который собирал и передавал "кураторам" из страны-агрессора информацию о военнослужащих, принимавших участие в Антитеррористической операции. По данным силовиков, Мусеев также получил российские документы - в феврале 2015 года во временно оккупированном Крыму ему выдали внутренний паспорт РФ, а в апреле 2016 года его заменили на новый - с пропиской в Москве. Позднее глава Холодногорской администрации также получил загранпаспорт и индивидуальный налоговый номер. Позже стало известно, что чиновник покинул Харьков.
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