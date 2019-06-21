21.06.2019 11:50

В школе №158 открыли мемориальную доску воину АТО

Мемориальную доску Артуру Силко, погибшему в ходе военных действий на Востоке Украины, установили 20 июня на фасаде Харьковской общеобразовательной школы №158.



://city.kharkov.ua

В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие председатель Администрации Киевского района Нелли Казанжиева, народный депутат Украины Александр Грановский, военнослужащие и ветераны АТО, а также мать погибшего воина Инга Тавровская-Силко.



Собравшиеся возложили цветы к мемориальной доске и почтили память героя минутой молчания.



Справка. Артур Олегович Силко родился 24 мая 1988 в Харькове. В 2003 году окончил девять классов школы №158, поступил в Харьковский лицей пищевых технологий по специальности «повар-кондитер», закончил обучение в 2005 году. Осенью 2006 года был призван в ряды украинской армии. Служил в 95-й аэромобильной бригаде воздушно-десантной дивизии, 80-й аэромобильной бригаде во Львове. Позже прошел обучение в школе военных-контрактников в Десне.



В 2014 году Артур Силко отправился в зону АТО, где служил рядовым воином-пулеметчиком в боевой машине десанта. Принимал участие в боях под Славянском и Краматорском. 6 октября 2014 года погиб, прикрывая боевых товарищей. Похоронен в Житомире. В честь Артура Силко на городской Аллее Боевой Славы установлена памятная стела. Подвигу харьковчанина посвящен документальный фильм «Герои не умирают».



Артур Силко награжден памятным знаком за освобождение Краматорска (2014 год), знаком «За образцовую службу» за оборону аэродрома (2014 год), а также орденом «За мужество» III степени (2015 год, посмертно).



Решение об установлении мемориальной доски Артуру Силко было принято исполнительным комитетом Харьковского горсовета 22 мая 2019 года.