Полицейским охраны выдали автоматы Калашникова (ФОТО)

На базе одного из стрелковых клубов Харькова состоялись учебные стрельбы с личным составом батальона Управления полиции охраны в Харьковской области.
67 аттестованных сотрудников Батальона полиции охраны, в том числе и полицейские-женщины, отработали навыки стрельбы из автомата Калашникова.
Перед началом выполнения упражнений с автоматическим оружием полицейские прошли инструктаж, проверили знания правил личной безопасности и порядка действий на огневом рубеже.
В рамках проведения занятий по профессиональной подготовке полицейские регулярно посещают тир, где совершенствуют и отрабатывают полученные знания, а в конце учебного года сдают зачеты.
«Проведение практической части обучения на открытой местности, дает возможность полицейским проверить свою меткость при стрельбе из автоматического оружия в условиях, приближенных к реальным, а также усовершенствовать знания и практические навыки обращения с огнестрельным оружием», - прокомментировал мероприятие командир батальона Дмитрий Каменев.
19-й лунный день – благоприятное время для отдыха, медитации и прогулок на свежем воздухе.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Ежегодно 23 июня мир празднует Международный Олимпийский день, организованный в честь возрождения современного олимпийского движения а Украина чествует гос служащих.
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