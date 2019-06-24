24.06.2019 09:16

Полицейским охраны выдали автоматы Калашникова (ФОТО)

На базе одного из стрелковых клубов Харькова состоялись учебные стрельбы с личным составом батальона Управления полиции охраны в Харьковской области.



//guard.npu.gov.ua

67 аттестованных сотрудников Батальона полиции охраны, в том числе и полицейские-женщины, отработали навыки стрельбы из автомата Калашникова.



Перед началом выполнения упражнений с автоматическим оружием полицейские прошли инструктаж, проверили знания правил личной безопасности и порядка действий на огневом рубеже.



В рамках проведения занятий по профессиональной подготовке полицейские регулярно посещают тир, где совершенствуют и отрабатывают полученные знания, а в конце учебного года сдают зачеты.



«Проведение практической части обучения на открытой местности, дает возможность полицейским проверить свою меткость при стрельбе из автоматического оружия в условиях, приближенных к реальным, а также усовершенствовать знания и практические навыки обращения с огнестрельным оружием», - прокомментировал мероприятие командир батальона Дмитрий Каменев.