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24.06.2019  09:16   

Полицейским охраны выдали автоматы Калашникова (ФОТО)

На базе одного из стрелковых клубов Харькова состоялись учебные стрельбы с личным составом батальона Управления полиции охраны в Харьковской области.


//guard.npu.gov.ua

 67 аттестованных сотрудников Батальона полиции охраны, в том числе и полицейские-женщины, отработали навыки стрельбы из автомата Калашникова.

Перед началом выполнения упражнений с автоматическим оружием полицейские прошли инструктаж, проверили знания правил личной безопасности и порядка действий на огневом рубеже.

В рамках проведения занятий по профессиональной подготовке полицейские регулярно посещают тир, где совершенствуют и отрабатывают полученные знания, а в конце учебного года сдают зачеты.

«Проведение практической части обучения на открытой местности, дает возможность полицейским проверить свою меткость при стрельбе из автоматического оружия в условиях, приближенных к реальным, а также усовершенствовать знания и практические навыки обращения с огнестрельным оружием», - прокомментировал мероприятие командир батальона Дмитрий Каменев.

Источник:   Полиция охраны
 Тэги:  учения, стрельба, полиция, харьков
 
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