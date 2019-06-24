Геннадий Кернес поздравил выпускников

В воскресенье, 23 июня, в Харькове прошли выпускные вечера.
В этом году школы закончили более 6,5 тыс. 11-классников. Харьковский городской голова Геннадий Кернес посетил торжественные вечера и поздравил выпускников Харьковской специализированной школы №3, Харьковского университетского лицея и Харьковской гимназии №169.
Вместе с народным депутатом Александром Грановским он вручил медали выпускникам школы №3 и благодарственные письма их родителям. Праздничное мероприятие прошло в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета имени Н.В. Лысенко. В этом году школу №3 закончил 51 ученик, трое из которых - с золотой медалью.
«Дорогие девушки и юноши, вы - гордость Харькова, будущее поколение. Среди вас - победители различных ученических конкурсов, в том числе всеукраинской олимпиады по английскому языку. Спасибо за успехи. Гордитесь тем, что вы харьковчане, а Харьков будет гордиться вами, потому что вы этого заслуживаете. Поздравляю с окончанием школы. Желаю всегда быть такими же красивыми и жизнерадостными, как сегодня», - сказал городской голова.
Он поблагодарил родителей и учителей. «Без их помощи, желания и терпения вы бы не стали такими успешными. Спасибо вашим семьям и вторым родителям – учителям. Всегда помните их и почитайте», - отметил Геннадий Кернес.
Выпускник университетского лицея Александр Шульга обратился к своим сверстникам: «Школьные годы значат для меня очень много. Это большая часть моей жизни. Я встретил много хороших людей, испытал много позитивных эмоций, было классно. Я планирую стать успешным человеком, заниматься своим делом. Всем выпускникам сегодня я хочу сказать: «Удачи нам!».
Гимназию №169 в этом году закончил 61 ученик, пятеро из них - с золотыми медалями. С 2008 года школьники принимали участие в пилотном проекте Министерства образования и науки «Интеллект Украины». Во Дворце студентов Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого городской голова и Валерий Писаренко вручили выпускникам медали, а их родителям - благодарственные письма.
«Вы - современные, ваши сердца бьются в унисон. Вы - будущее нашего города и страны. Благодаря результатам, которые вы показываете, и талантам, которые раскрыли учителя, вы легко выберете профессию. Показывайте знания, не обращайте ни на кого внимания и двигайтесь только вперед. Желаю, чтобы вы были счастливы и здоровы. Незабываемого вечера», - пожелал молодым людям Геннадий Кернес.
Выпускники получили приглашение от городского головы посетить Харьковский городской совет, а от народного депутата Валерия Писаренко - парламент.
Отметим, что в этом году в Харькове 338 школьников получили золотые медали, а 72 - серебряные. Среди выпускников - 12 стипендиатов Президента Украины, 23 стипендиата городского головы «Одаренность» и 81 стипендиат городского совета «Лучший ученик учебного учреждения». На счету 11-классников - 131 победа в интеллектуальных соревнованиях всеукраинского уровня и две - международного. Уже известно, что четыре выпускника университетского и физико-математического лицеев получили максимально возможный результат по ВНО – 200 баллов.
19-й лунный день – благоприятное время для отдыха, медитации и прогулок на свежем воздухе.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
В этот день Харьков утратил статус столицы Украины, которую в 1934 году перенесли в Киев. В Финляндии отмечают День флага, в Шотландии – День независимости.
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