24.06.2019 09:22

Геннадий Кернес поздравил выпускников

В воскресенье, 23 июня, в Харькове прошли выпускные вечера.



// city.kharkov.ua

В этом году школы закончили более 6,5 тыс. 11-классников. Харьковский городской голова Геннадий Кернес посетил торжественные вечера и поздравил выпускников Харьковской специализированной школы №3, Харьковского университетского лицея и Харьковской гимназии №169.

Вместе с народным депутатом Александром Грановским он вручил медали выпускникам школы №3 и благодарственные письма их родителям. Праздничное мероприятие прошло в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета имени Н.В. Лысенко. В этом году школу №3 закончил 51 ученик, трое из которых - с золотой медалью.

«Дорогие девушки и юноши, вы - гордость Харькова, будущее поколение. Среди вас - победители различных ученических конкурсов, в том числе всеукраинской олимпиады по английскому языку. Спасибо за успехи. Гордитесь тем, что вы харьковчане, а Харьков будет гордиться вами, потому что вы этого заслуживаете. Поздравляю с окончанием школы. Желаю всегда быть такими же красивыми и жизнерадостными, как сегодня», - сказал городской голова.



Он поблагодарил родителей и учителей. «Без их помощи, желания и терпения вы бы не стали такими успешными. Спасибо вашим семьям и вторым родителям – учителям. Всегда помните их и почитайте», - отметил Геннадий Кернес.

Выпускной вечер университетского лицея прошел в актовом зале Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина. По итогам минувшего учебного года лицей вошел в ТОП-100 лучших школ Украины. Обучение в нем завершили 68 молодых людей, шесть из которых - с золотыми медалями и пять - с серебряными. Их поздравили Геннадий Кернес и народный депутат Украины Валерий Писаренко.



«Вы выбираете будущее. Ваш директор сказал, что школу можно закончить один раз, но есть еще школа жизни. Просто здесь вам исправляют ошибки и ставят оценки, а там исправить ошибки будет сложнее. Я желаю, чтобы вы были успешными, любили жизнь, хотели творить и возрождать, гордились собой, своей работой и семьей. Спасибо родителям и учителям за то, что воспитали такую молодежь», - сказал Геннадий Кернес.

Выпускник университетского лицея Александр Шульга обратился к своим сверстникам: «Школьные годы значат для меня очень много. Это большая часть моей жизни. Я встретил много хороших людей, испытал много позитивных эмоций, было классно. Я планирую стать успешным человеком, заниматься своим делом. Всем выпускникам сегодня я хочу сказать: «Удачи нам!».

Гимназию №169 в этом году закончил 61 ученик, пятеро из них - с золотыми медалями. С 2008 года школьники принимали участие в пилотном проекте Министерства образования и науки «Интеллект Украины». Во Дворце студентов Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого городской голова и Валерий Писаренко вручили выпускникам медали, а их родителям - благодарственные письма.



«Вы - современные, ваши сердца бьются в унисон. Вы - будущее нашего города и страны. Благодаря результатам, которые вы показываете, и талантам, которые раскрыли учителя, вы легко выберете профессию. Показывайте знания, не обращайте ни на кого внимания и двигайтесь только вперед. Желаю, чтобы вы были счастливы и здоровы. Незабываемого вечера», - пожелал молодым людям Геннадий Кернес.

Выпускники получили приглашение от городского головы посетить Харьковский городской совет, а от народного депутата Валерия Писаренко - парламент.



Отметим, что в этом году в Харькове 338 школьников получили золотые медали, а 72 - серебряные. Среди выпускников - 12 стипендиатов Президента Украины, 23 стипендиата городского головы «Одаренность» и 81 стипендиат городского совета «Лучший ученик учебного учреждения». На счету 11-классников - 131 победа в интеллектуальных соревнованиях всеукраинского уровня и две - международного. Уже известно, что четыре выпускника университетского и физико-математического лицеев получили максимально возможный результат по ВНО – 200 баллов.