25.06.2019 08:18

Геннадий Кернес встретился с жителями поселка Жуковского

Харьковский городской голова Геннадий Кернес и народный депутат Украины Александр Грановский 25 июня провели встречу с жителями поселка Жуковского.



// city.kharkov.ua

«Сейчас на улице лето, и в это время мы обычно проводим все основные ремонтные работы. Но мы их планируем заранее. А у вас наверняка есть безотлагательные вопросы, которые накопились за долгие годы и на которые раньше никто не обращал внимания. По мере возможности мы постараемся их решить или в самое ближайшее время, или немного позже, в зависимости от того, насколько это сложные проблемы», - отметил Геннадий Кернес в начале встречи.

Харьковчане обратились с просьбами помочь в решении ряда вопросов, которые касались, в основном, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории. В частности, профильные департаменты и коммунальные предприятия займутся ремонтом подъездов, например, на ул. Продольной, 1, 1-а, 1-б, 3-б, ул. Академика Проскуры, 3, 5-д, ул. Астрономической, 17, 25, 27, 35-в и пр., ремонтом кровли, инженерных коммуникаций.



По просьбам жителей поселка Жуковского Геннадий Кернес также поручил установить по конкретным адресам новые детские площадки, спилить сухие деревья, отремонтировать проблемные дороги.



Все, кто нуждался в льготной установке и поверке счетчиков горячей и холодной воды, получили консультации специалистов.



Многие харьковчане высказали просьбу продлить возможность льготного проезда в общественном пассажирском транспорте.



«Я очень хорошо знаю потребности и возможности наших пенсионеров, ветеранов войны и труда, других категорий льготников. Поэтому проезд будет льготным, пока я являюсь городским головой. Это моя принципиальная позиция», - подчеркнул Геннадий Кернес.