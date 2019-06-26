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26.06.2019  10:56   

Госчиновники вступились за студентку медуниверситета и обратились ко всем студентам и их родителям

Администрация Харьковского национального медицинского университета завышала студентке стоимость проживания в общежитии


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Об этом сообщает Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Держпродспоживслужбы в Харьковской области.

 По сведениям пресс-службы, в Харьковском национальном медицинском университете проведена внеплановая проверка. Основание - обоснованное обращение студентки о взыскании с нее завышенной платы за проживание в студенческом общежитии учебного заведения.

 В ходе проверки установлено, что в настоящее время стоимость проживания в общежитии не может превышать 40% размера обычной академической стипендии высших учебных заведений соответствующего уровня аккредитации. Размер минимальной стипендии сейчас - 1,3 тыс. Грн. Таким образом, предельный размер платы за проживание в студенческих общежитиях высших учебных заведений государственной и коммунальной форм собственности не должен превышать 520 грн в месяц.

 Однако с 1 декабря 2017 по 30 апреля 2019 заявительницы начислялась больше указанную стоимость проживания в общежитии. Переплата за весь период составила почти 1925 грн.

 По результатам проверки в медицинский университет наложили административно-хозяйственные санкции на сумму почти 2,6 тыс. Грн, из которых почти 1,3 тыс. грн - подлежат уплате в государственный бюджет, еще почти 1,3 тыс. Грн - возвращению заявителю. Также университет должен перечислить заявительницы стоимость проживания.

Должностное лицо медуниверситета привлечено к ответственности в соответствии с ч.1 ст. 165² КоАП на сумму 170,00грн.

Также по результатам внепланового мероприятия высшему учебному заведению выдано предписание о выполнении законных требований по устранению порядка формирования, установления и применения государственных (регулируемых) цен, согласно которому университет обязан: произвести перерасчет заявительницы платы за проживание в общежитии за периоды с 01.12.2017 по 30.04.2018 и с 01.03.2019 по 30.04.2019 на сумму 639,83грн. с учетом предельного размера платы за проживание в студенческих общежитиях высших учебных заведений государственной и коммунальной форм собственности, установленного п.1 приказа Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины, Министерства финансов Украины, Министерства здравоохранения Украины от 28.03.2011 №284 / 423/173, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 27.04.2011 за №520 / 19258;Главного управления Держпродспоживслужбы в Харьковской области.

 

 

Источник:   ГУ Держпродспоживслужбы Украины в Харьковской обласит
 Тэги:  общежитие, проживание, харьков, оплата, злоупотребление, студентка, праведливость
 
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