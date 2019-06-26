26.06.2019 15:42

Игорь Терехов: Мы предлагаем создать в Харькове Почетное консульство Венгрии, чтобы расширять наши культурные и деловые связи (ФОТО)

Первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов сегодня, 26 июня, встретился с Чрезвычайным и полномочным послом Венгерской Республики в Украине Иштваном Ийдярто.



//city.kharkov.ua

Также во встрече приняли участие атташе по вопросам экономики Посольства Венгрии в Украине Андраш Кадар и советник по вопросам культуры и образования Посольства Венгрии в Украине Тамаш Вицзиан.

Иштван Ийдярто вступил в должность в 2018 году. Это его первый визит в Харьков. Игорь Терехов представил послу город, рассказал о проектах, которые реализует городская власть, стороны обсудили перспективные направления сотрудничества.

Посол Венгрии, в частности, предложил расширить экономические связи. По его словам, на харьковском рынке уже работают венгерские банк и авиакомпания, и этот список можно пополнить. Игорь Терехов поддержал эту идею, и стороны договорились о совместном проведении бизнес-форума.

Также иностранных гостей заинтересовала культурная сфера Харькова. Посол отметил, что в городе много театров, и можно было бы развивать культурные связи.

Игорь Терехов в свою очередь подчеркнул, что городская власть готова обсудить и поддержать предложенные идеи. В частности, в Харьков пригласили венгерский творческий коллектив, чтобы принять участие в концерте, посвященном Дню города.

Первый вице-мэр также отметил, что укрепить отношения помогло бы открытие Почетного консульства Венгрии в Харькове.

«Мы предлагаем создать в городе Почетное консульство Венгрии, чтобы продвигать бизнес-идеи, расширять культурные связи, развивать туризм. В Венгрии много памятников истории, культуры, лечебная природа. И мы хотим принимать туристов у нас, здесь. Харьков - красивый интересный город, с богатой историей, который динамично развивается, и нам есть что показать», - сказал первый вице-мэр Харькова.

Иштван Ийдярто отметил, что рассчитывает на поддержку городской власти в поиске кандидатуры на должность Почетного консула.

«Я впервые в Харькове, попал в современный, зеленый город, где живут очень приятные люди. Кроме того, Харьков практически IT-центр Украины, здесь хорошие вузы, это студенческий город. Мы с помощью власти найдем человека, который может представлять Венгрию, и это будет очень важный шаг вперед. Потенциал большой, и это точно не последний мой визит в Харьков», - сказал после встречи Иштван Ийдярто.

Справка. Иштван Ийдярто (род. 26 декабря 1963 г.) закончил филологический факультет Будапештского университета, проходил стажировку в Конгрессе США.

С 2000 года занимал различные должности в дипломатической сфере, в МИД Венгрии. В 2010-2014 гг. - Чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в России, по совместительству в Узбекистане. В 2014-2018 гг. - Государственный министр Министерства иностранных дел и торговли Венгрии. 27 декабря 2018 года вручил верительные грамоты Президенту Украины.