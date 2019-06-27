Премьер-министр и глава Верховной Рады Украины поздравили Геннадия Кернеса с юбилеем

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сегодня, 27 июня, поздравил Харьковского городского голову Геннадия Кернеса с юбилеем.
Мэру Харькова исполнилось 60 лет.
«Сердечно поздравляю с юбилеем! Желаю Вам крепкого здоровья, семейного уюта, благополучия, неисчерпаемой энергии и реализации всех запланированных начинаний. Успехов в работе во имя Украины!» - сказано в поздравлении руководителя украинского правительства.
Также Геннадия Кернеса поздравил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. «Уверен, что день Вашего юбилея является настоящим праздником для ваших родных, друзей и соратников. Желаю, чтоб вся Ваша деятельность приносила Вам радость созидания и надлежащее признание, укрепляла и развивала Украинское государство. Крепкого Вам здоровья, благополучия и согласия в семье, верных друзей и новых достижений в труде для Украины», - говорится в поздравлении главы парламента.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы, чтобы потом не жалеть о свершенном.
В Харькове будет парить перед дождем, а по области синоптики уже обещают небольшой кратковременный дождь днем, местами с грозой.
Начиная с 2017 года, по решению ООН 27 июня отмечается новый праздник – День микро-, малых и средних предприятий.
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