27.06.2019 10:11

Проблемы наркозависимости и пути их решения обсудили в Харькове (ФОТО)

Панельная дискуссия на тему: «Партнерство и консолидация усилий в борьбе с распространением наркотических веществ» в рамках проекта «вНЕ зависимости» прошла сегодня, 26 июня, во Дворце студентов Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.



// city.kharkov.ua

Форум был посвящен Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

В мероприятии приняли участие Харьковский городской голова Геннадий Кернес, народный депутат Украины Александр Грановский, представители общественных организаций, правоохранители, учителя, медики, психологи.



Как отметил Геннадий Кернес, борьба с распространением наркотиков в Харькове стала одним из приоритетов в работе городской власти, которую очень тревожит тот факт, что наркозависимость уже добралась до школ. Поэтому в городе был создан специализированный координационный совет, объединивший более 20 общественных организаций, волонтерские группы и просто активных граждан, которые готовы противостоять распространению наркотиков.



«Мы прекрасно знаем об интернет-адресах на домах и о «закладках». Борьба с этим явлением вроде как идет, но наркотическая дрянь все равно распространяется и, что самое опасное, проникает уже в школьные стены. Как городской голова я буду делать все возможное, чтобы эта борьба дала позитивный, ощутимый результат. Главное, чтобы мы смогли донести выводы, к которым сегодня придем, на улицу, к людям, чтобы они узнали, что есть волонтеры, общественные организации, небезразличные люди, правоохранительные органы, которые консолидированы в борьбе против наркотиков», - подчеркнул Геннадий Кернес.



Подводя промежуточные итоги работы городской власти в этом направлении, заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан сообщила, что из-за передозировки так называемыми спайсами в лечебные учреждения города все чаще попадают школьники и студенты.



«В 2018 году в токсикологические отделения поступило 539 человек в состоянии тяжелой наркотической интоксикации, в 2019 году – уже более 200. Практически в каждом дворе можно увидеть соответствующую рекламу, она часто попадается на пути в школу. Опасность современных наркотиков в том, что они вызывают привыкание уже после первого употребления, а через несколько месяцев человек становится лицом с инвалидностью. Особое внимание надо обратить на молодые семьи с несовершеннолетними детьми. Наркозависимость родителей, невыполнение родительских обязанностей, жестокое обращение с детьми, бесконечные конфликты - со всем этим потом сталкивается наша профильная служба», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.



Она напомнила, что в городе прошли многочисленные акции по закрашиванию интернет-адресов, состоялись тематические круглые столы и совещания, были реализованы пилотные проекты в школах.



По словам Светланы Горбуновой-Рубан, борьба с наркотиками должна проводиться на всех уровнях.



«То, что можно делать в городе, мы делаем. Но нужна и поддержка депутатов в Верховной Раде. Мы готовы предоставить наработки и информацию об изменениях, которые необходимо внести в законодательство. В частности, надо создать механизм профилактики ВИЧ-инфекции и всех видов гепатита, для начала это может быть обмен использованных шприцов на новые, чтобы никто ими случайно не укололся. Также необходимо создать специальные рабочие места для людей, прошедших реабилитацию в наркоцентрах, чтобы они не выходили в «пустоту», чтобы их ждали. Такие места могли бы финансироваться за счет средств центров занятости - по подобию той программы, в рамках которой работодателю передается годовой фонд заработной платы на вновь созданное рабочее место», - сообщила вице-мэр.



Отметим, что в 2019 году усилия членов харьковского координационного совета будут направлены на дальнейшую борьбу с рекламой интернет-ресурсов на зданиях и домах, профилактическую работу среди подростков и молодежи, на оказание психологической помощи наркозависимым, эффективное взаимодействие с правоохранительными органами.