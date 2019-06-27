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27.06.2019  11:30   

В Харькове будет создана новая налоговая

Премьер Гройсман одобрил создание территориальных органов Налоговой службы


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Премьер-министр Владимир Гройсман подписал постановление Правительства от 19 июня 2019 года «Об образовании территориальных органов Государственной налоговой службы». Об этом говорится в сообщении Минфина.

Что это значит

  • Территориальные харьковские органы ГНС будут образованы как юридические лица публичного права. Это будет осуществлено через очередную реорганизацию некоторых местных органов ГФС путем их присоединения в соответствующие органы ГНС.
  • В системе харьковского территориального органа ГНС на региональном уровне образуются главные управления ГНС в Харьковской области( как и в других областях и в городе Киеве), Офис крупных плательщиков налогов ГНС и Информационно-справочный департамент ГНС.

В то же время, постановление Правительства не касается харьковских органов ГФС таможенного направления – таможен ГФС, Департамента налоговых и таможенных экспертиз ГФС и Департамента специализированной подготовки и кинологического обеспечения ГНС, которые продолжают действовать как юридические лица публичного права, обеспечивая реализацию таможенного направления ГФС.

Источник:   Минфин
 Тэги:  налоговая, приказ, харьков, таможня, фискалы, гройсман
 
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