В Харькове будет создана новая налоговая

Премьер Гройсман одобрил создание территориальных органов Налоговой службы
Премьер-министр Владимир Гройсман подписал постановление Правительства от 19 июня 2019 года «Об образовании территориальных органов Государственной налоговой службы». Об этом говорится в сообщении Минфина.
В то же время, постановление Правительства не касается харьковских органов ГФС таможенного направления – таможен ГФС, Департамента налоговых и таможенных экспертиз ГФС и Департамента специализированной подготовки и кинологического обеспечения ГНС, которые продолжают действовать как юридические лица публичного права, обеспечивая реализацию таможенного направления ГФС.
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