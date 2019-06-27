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27.06.2019  12:34   

На Харьковщине почти вдвое выросли поступления налога на недвижимость от физических лиц

Фискалы отмечают значительный прирост от владельцев коммерческой недвижимости


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Главное управление ГФС в Харьковской области сообщает, что за 5 месяцев 2019 от владельцев недвижимости - физических лиц в местный бюджет поступило 20,9 млн. грн   налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

Достигнута рост сбора в прошлом году почти на 10,0 млн. Грн (+ 89,6 %).

Собственники жилых объектов (квартир, домов) оплатили 8,6 млн. грн, от владельцев нежилой недвижимости поступило 12,3 млн. грн. этого налога.

Согласно нормам Налогового кодекса 59 жителей Харькова и области, которые владеют квартирами площадью более 300 кв.м. и / или жилыми домами - более 500 кв.м, дополнительно оплатили по 25 тысяч грн. за каждый такой объект. 

За май т.г. поступило 6,6 грн. налога на недвижимость. 

Рост к маю прошлого года 4,0 млн. Грн (+ 156,5 %.).

Ежемесячные поступления налога:

  • в январе 2019 года – 2 500 000. грн,
  • феврале – 3 500 000. грн,
  • марте – 3 900 000. грн,
  • апреле – 4 400 000. грн,
  • мае – 6 600 000. гривен.

В фискальной службе напоминают, что налог на недвижимое имущество физические лица должны уплатить в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления - решения.

Источник:   ГУ ГФС по Харьковской области
 Тэги:  налог, недвижимость, харьков, элитная, квартира, дом, гараж, магазин
 
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