На Харьковщине почти вдвое выросли поступления налога на недвижимость от физических лиц

Фискалы отмечают значительный прирост от владельцев коммерческой недвижимости
Главное управление ГФС в Харьковской области сообщает, что за 5 месяцев 2019 от владельцев недвижимости - физических лиц в местный бюджет поступило 20,9 млн. грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.
Достигнута рост сбора в прошлом году почти на 10,0 млн. Грн (+ 89,6 %).
Собственники жилых объектов (квартир, домов) оплатили 8,6 млн. грн, от владельцев нежилой недвижимости поступило 12,3 млн. грн. этого налога.
Согласно нормам Налогового кодекса 59 жителей Харькова и области, которые владеют квартирами площадью более 300 кв.м. и / или жилыми домами - более 500 кв.м, дополнительно оплатили по 25 тысяч грн. за каждый такой объект.
За май т.г. поступило 6,6 грн. налога на недвижимость.
Рост к маю прошлого года 4,0 млн. Грн (+ 156,5 %.).
Ежемесячные поступления налога:
В фискальной службе напоминают, что налог на недвижимое имущество физические лица должны уплатить в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления - решения.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы, чтобы потом не жалеть о свершенном.
В Харькове будет парить перед дождем, а по области синоптики уже обещают небольшой кратковременный дождь днем, местами с грозой.
Начиная с 2017 года, по решению ООН 27 июня отмечается новый праздник – День микро-, малых и средних предприятий.
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